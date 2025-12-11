اوکراین سکوی نفتی روسیه در دریای خزر را هدف گرفت

رسانه انگلیسی نوشت: پهپادهای اوکراینی برای اولین بار به یک سکوی نفتی متعلق به روسیه در دریای خزر حمله کردند.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، یک منبع آگاه گفته پهپادهای اوکراینی برای اولین بار به یک سکوی نفتی متعلق به روسیه در دریای خزر حمله کردند.

یک منبع در سرویس امنیتی اس. بی. یو اوکراین امروز (پنجشنبه) به رویترز گفت که پهپادهای اوکراینی یک سکوی نفتی متعلق به روسیه را در دریای خزر برای اولین بار هدف قرار دادند و استخراج نفت و گاز این تأسیسات را متوقف کردند.

این منبع گفت که پهپادهای اس. بی. یو به دکل نفتی فیلانوفسکی که متعلق به شرکت بزرگ نفتی لوک اویل (Lukoil) روسیه است، حمله کردند که دست کم چهار حمله به این هدف ثبت شده است.

شرکت لوک اویل تاکنون به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.