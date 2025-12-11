میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اوکراین سکوی نفتی روسیه در دریای خزر را هدف گرفت

رسانه انگلیسی نوشت: پهپادهای اوکراینی برای اولین بار به یک سکوی نفتی متعلق به روسیه در دریای خزر حمله کردند.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۹۰
| |
3607 بازدید
|
۱
اوکراین سکوی نفتی روسیه در دریای خزر را هدف گرفت

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، یک منبع آگاه گفته پهپادهای اوکراینی برای اولین بار به یک سکوی نفتی متعلق به روسیه در دریای خزر حمله کردند.

یک منبع در سرویس امنیتی اس. بی. یو اوکراین امروز (پنجشنبه) به رویترز گفت که پهپادهای اوکراینی یک سکوی نفتی متعلق به روسیه را در دریای خزر برای اولین بار هدف قرار دادند و استخراج نفت و گاز این تأسیسات را متوقف کردند.

این منبع گفت که پهپادهای اس. بی. یو به دکل نفتی فیلانوفسکی که متعلق به شرکت بزرگ نفتی لوک اویل (Lukoil) روسیه است، حمله کردند که دست کم چهار حمله به این هدف ثبت شده است.

شرکت لوک اویل تاکنون به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اوکراین حمله روسیه سکوی نفتی دریای خزر حمله پهپادی
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارتش روسیه از تصرف شهر مهم «سیورسک» خبر داد
ترامپ به زلنسکی هشدار داد!
جزئیات دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان با «زلنسکی» + عکس
محورهای رایزنی زلنسکی با ویتکاف و کوشنر
عکس: توری‌های ضدپهپاد در خطوط مقدم اوکراین
روسیه: به استقرار نظامیان اروپا در اوکراین پاسخ می‌دهیم
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
پوتین: دونباس قلمرو روسیه است
حملات غافلگیرانه و شدید اوکراین به روسیه
روسیه: حمله پهپادی اوکراین به کریمه خنثی شد
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه اتمی روسیه
حمله اوکراین به روسیه خنثی شد
آمریکا در جریان حمله سنگین اوکراین به روسیه بود
لحظه دومین حمله پهپادی اوکراین به عمق روسیه
پالایشگاه و بندر روسیه هدف حملات اوکراین
اولین واکنش روسیه به حملات پهپادی گسترده اوکراین
حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
سرباز زلنسکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
زدی ضربتی ضربتی نوش کن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dyE
tabnak.ir/005dyE