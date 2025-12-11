فیلمبرداری فیلم "دختر پری خانم" به کارکردانی علیرضا معتمدی در حالی به پایان رسید که مرضیه برومند پس از ۱۶ سال مقابل دوربین رفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سها نیاستی در نقش اصلی فیلم و مرضیه برومند که پس از شانزده سال دوری از بازیگری، بار دیگر در «دختر پری‌خانوم» جلو دوربین رفته است به همراه صحرا اسداللهی، زهرا خدادادی و علیرضا معتمدی در این فیلم بازی می‌کنند.

«دختر پری‌خانوم» پس از دو فیلم «رضا» و «چرا گریه نمی‌کنی؟» سومین فیلم علیرضا معتمدی است. این فیلم در شورای پیچینگ بنیاد سینمایی فارابی با اکثریت آرا مورد پذیرش داوران قرار گرفته و با مشارکت این بنیاد و بخش خصوصی تولید شده است.

عوامل اصلی سازنده «دختر پری‌خانوم» از این قرارند:مدیر فیلمبرداری: علی تبریزی، طراح صحنه: کیوان مقدم، تدوین: میثم مولایی، موسیقی: سهند مهدی‌زاده، صدابرداران: محمود سماک‌باشی، محسن نانکلی، طراحی و ترکیب صدا: زهره علی‌اکبری، طراح گریم: عظیم فراین، طراح لباس: سارا سمیعی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مهدی فهیمی، مدیر رسانه‌ای: آیدا اورنگ، عکاس: احمدرضا شجاعی، تهیه‌کننده اجرایی: کامبیز دارابی، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: علیرضا معتمدی.