انتخابات فدراسیون بدنسازی باطل شد

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی مجید تلخابی، ابطال شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی درباره انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی مورخ ١۴٠۴/٧/٢۶ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و نظر به استعلام از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد جوابیه استعلام در خصوص مدرک تحصیلی آقای مجید تلخابی، فرد منتخب مجمع مذکور- که طی نامه شماره ٩٩٨٧٧ با مهر و امضای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خطاب به وزارت ورزش و جوانان صادر شده و از سوی نهاد صادر کننده مدرک نامبرده معتبر اعلام شده- فاقد اصالت است و بنابراین اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی نسبت به برگزاری مجدد فرایند مجمع انتخاباتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.»