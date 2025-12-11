استرداد قاتل فراری به کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ "نقی محمودی" در خصوص این خبر گفت: براساس اعلام مقام قضائی، فردی به اتهام قتل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهم حین درگیری با شخصی، با استفاده از چاقو فرد را به قتل رسانده و پس از عمل این فعل مجرمانه بلافاصله متواری و بصورت غیرقانونی از کشور خارج میشود.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، ضمن صدور اعلان قرمز این متهم، شناسایی محل اختفاء این شخص به صورت ویژه در کشورهای همسایه و محل تردد در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ نقی محمودی با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی، در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه شناسایی، دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.