میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت یک ورزشکار پناهنده به ایران

عاطفه احمدی، ورزشکار و اسکی‌باز پناهنده ایرانی به کشور بازگشت.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۵۴
| |
4111 بازدید
|
۲

بازگشت یک ورزشکار پناهنده به ایران

به گزارش تابناک؛ عاطفه احمدی، اسکی‌باز ایرانی و تنها زن حاضر در کاروان ایران در المپیک زمستانی پکن، که در بهمن ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرده بود و زیر پرچم این کشور رقابت می‌کرد با انتشار یک پست اینستاگرامی از بازگشتش به ایران خبر داد.

او در اینستاگرام خود نوشت: «سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعا کشورم، خاکم، وطنم امن ترین جای دنیا برای من هست من به عنوان یک ایرانی، ایران همیشه خانه امن من هست، با حمایت و کمک های مقام معظم رهبری به کانون گرم خانواده برگردم.»

عاطفه احمدی که متولد ۳ دی ۱۳۷۹ است و سابقه کسب مدال طلای رقابت‌های بین‌المللی اسکی آلپاین ترکیه در سال ۱۳۹۶ را دارد.

بازگشت یک ورزشکار پناهنده به ایران

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عاطفه احمدی ورزشکار پناهنده المپیک زمستانی پکن اسکی‌باز تابناک ورزشی
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشتی آزاد آمریکا بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
انتخابات فدراسیون بدنسازی باطل شد
دفاع ساپینتو از خود: مترجم مقصر بود
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
واکنش اوسمار به شائبه‌ ورد خواندن
تهران میزبان دیدار ایران و عربستان با حضور چین
نسلی که مسی و رونالدو را دید، خودش «نسل طلایی» است!/ قهرمانی لئو با اینترمیامی و ادامه رکوردشکنی‌های CR7
پیکان صفر - پرسپولیس یک؛ برد ناپلئونی اوسمار/ ۳ امتیاز در سکوت!
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
تغییرات در کادر فنی کاراته
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
6
33
پاسخ
خدا حفظش کنه. خوش آمدی ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
7
31
پاسخ
آرزوی بهترینها برای شما
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۷ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dxe
tabnak.ir/005dxe