بازگشت یک ورزشکار پناهنده به ایران

به گزارش تابناک؛ عاطفه احمدی، اسکی‌باز ایرانی و تنها زن حاضر در کاروان ایران در المپیک زمستانی پکن، که در بهمن ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرده بود و زیر پرچم این کشور رقابت می‌کرد با انتشار یک پست اینستاگرامی از بازگشتش به ایران خبر داد.

او در اینستاگرام خود نوشت: «سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعا کشورم، خاکم، وطنم امن ترین جای دنیا برای من هست من به عنوان یک ایرانی، ایران همیشه خانه امن من هست، با حمایت و کمک های مقام معظم رهبری به کانون گرم خانواده برگردم.»

عاطفه احمدی که متولد ۳ دی ۱۳۷۹ است و سابقه کسب مدال طلای رقابت‌های بین‌المللی اسکی آلپاین ترکیه در سال ۱۳۹۶ را دارد.