پایان اینترنت بدون فیلتر برای همه حتی اعضای دولت

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است موضوع رفع فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود، گفت: «ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی است.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که اینترنت بدون فیلتر برای همه، حتی اعضای دولت، لغو خواهد شد و این تغییرات در حال اجرا است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، سیاسی‌ترین ساختمان خیابان پاستور روز گذشته مثل عموم چهارشنبه‌ها میزبان جلسات هیئت دولت مسعود پزشکیان بود.

بحث داغ خبرنگاران و وزرا و اعضای هیئت دولت در روز سرد و بارانی البته کماکان اینترنت سفید، آلودگی هوا بوده است.

محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، درباره دستور رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ و با اشاره به اینکه چه کسانی مخالف رفع فیلترینگ هستند، گفت: «شورا تصمیم به فیلترینگ گرفته و شورا هم باید تصمیم بگیرد. شورا یک‌سری شروطی را هم تعیین کرده و مقدماتش در حال انجام است.

حاجی‌میرزایی در پاسخطخ به این پرسش که با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر سیاه شدن همه خطوط سفید، اینترنت بدون فیلتر برای چه کسانی برداشته خواهد شد، گفت: «همه کسانی که از خط سفید استفاده می‌کنند، فرایند اجرایی آن در حال انجام است.»

وی درباره اینکه آیا خطوط سفید اعضای دولت هم برداشته خواهد شد، گفت: «هر کسی که خط سفید دارد.»