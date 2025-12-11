تصادف چند خودرو در اتوبان تهران–قم

سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع تصادف چند دستگاه خودرو در اتوبان تهران–قم و اعزام نیروهای ویژه امدادی به محل خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۱۱ نفر مصدوم شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شروین تبریزی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: حوالی ساعت ۲۰:۵۱ شب گذشته، گزارش یک تصادف چندین دستگاه خودرو در اتوبان تهران–قم، حوالی فرودگاه امام خمینی (ره) به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش، بلافاصله یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل سانحه اعزام شدند.

تبریزی ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه، تاکنون ۱۱ نفر از حادثه‌دیدگان به عوامل اورژانس تحویل و اقدامات امدادی اولیه برای آنها انجام شده است.

سخنگوی اورژانس استان تهران با بیان اینکه بررسی وضعیت مصدومان و جزئیات کامل حادثه همچنان ادامه دارد، گفت: جزئیات بیشتر حادثه اعلام میگردد.