جده زیر آب رفت! + عکس

به گزارش تابناک، شبکه تلویزیونی «الاخباریه» و دیگر حسابهای رسمی و غیردولتی سعودی، روز چهارشنبه ویدئوهایی منتشر کردهاند که نشان میدهد بارشهای روز سهشنبه در جده باعث آبگرفتگی گسترده خیابانها، توقف خودروها و مشکلات جدی در سیستم فاضلاب شده است.
در مکه مکرمه نیز ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، وزش بادهای شدید و بارشهای سنگین را به تصویر میکشد؛ وضعیتی که در برخی مناطق موجب تعطیلی فعالیتهای روزمره و ایجاد اختلال در عبور و مرور شده است.
اختلال در پروازها و آمار کمسابقه بارندگی
فرودگاه ملک عبدالعزيز در جده نیز روز سهشنبه در بیانیهای به مسافران توصیه کرد پیش از حرکت، وضعیت پروازها را بررسی کنند؛ زیرا تغییرات شدید آبوهوایی میتواند موجب تأخیر یا لغو برخی پروازها شود.
مرکز ملی هواشناسی عربستان اعلام کرده است که میزان بارش در جده طی روز سهشنبه در شمال شهر به ۱۳۵ میلیمتر رسیده است؛ رقمی که آن را در شمار بالاترین میزان بارشهای این فصل قرار میدهد. در محله البساتین ۸۱ میلیمتر و در فرودگاه ملک عبدالعزيز ۵۱ میلیمتر باران ثبت شده است. این مرکز تأکید کرد که بارشها تا روز پنجشنبه در بسیاری از مناطق کشور با شدتهای متفاوت از متوسط تا سنگین ادامه خواهد یافت.