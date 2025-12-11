میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جده زیر آب رفت! + عکس

بارش‌های شدید و پی‌درپی طی دو روز گذشته بخش‌های وسیعی از عربستان سعودی را دربر گرفته و موجب وقوع سیلاب، صاعقه، کاهش شدید دید و اختلال در تردد شده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۲۶
| |
1077 بازدید

جده زیر آب رفت! + عکس

به گزارش تابناک، شبکه تلویزیونی «الاخباریه» و دیگر حساب‌های رسمی و غیردولتی سعودی، روز چهارشنبه ویدئوهایی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بارش‌های روز سه‌شنبه در جده باعث آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها، توقف خودروها و مشکلات جدی در سیستم فاضلاب شده است.

در مکه مکرمه نیز ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، وزش بادهای شدید و بارش‌های سنگین را به تصویر می‌کشد؛ وضعیتی که در برخی مناطق موجب تعطیلی فعالیت‌های روزمره و ایجاد اختلال در عبور و مرور شده است.

اختلال در پروازها و آمار کم‌سابقه بارندگی

فرودگاه ملک عبدالعزيز در جده نیز روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مسافران توصیه کرد پیش از حرکت، وضعیت پروازها را بررسی کنند؛ زیرا تغییرات شدید آب‌وهوایی می‌تواند موجب تأخیر یا لغو برخی پروازها شود.

مرکز ملی هواشناسی عربستان اعلام کرده است که میزان بارش در جده طی روز سه‌شنبه در شمال شهر به ۱۳۵ میلی‌متر رسیده است؛ رقمی که آن را در شمار بالاترین میزان بارش‌های این فصل قرار می‌دهد. در محله البساتین ۸۱ میلی‌متر و در فرودگاه ملک عبدالعزيز ۵۱ میلی‌متر باران ثبت شده است. این مرکز تأکید کرد که بارش‌ها تا روز پنج‌شنبه در بسیاری از مناطق کشور با شدت‌های متفاوت از متوسط تا سنگین ادامه خواهد یافت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان مکه جده بارش باران بارش سنگین باران آب گرفتگی آبگرفتگی وسیع غرق شدن خودروها
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بارش شدید باران‌ در مکه و مدینه
۲ نفر براثر بارندگی شدید در عربستان جان باختند
سیلاب شدید در مدینه پس از بارش‌ سنگین شبانه
هشدار درباره باران‌های سیل‌آسا در مکه و مدینه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۱ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005dxC
tabnak.ir/005dxC