توهین عضو شورای شهر سمنان: خبرنگاران «کلاغ» هستند!

به گزارش تابناک، انجمن خبرنگاران استان سمنان با صدور یک بیانیه رسمی به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر سمنان واکنش نشان داد و اعلام کرد: وظیفه مسئولان مواجهه مسئولانه با افکار عمومی است.
انجمن خبرنگاران استان سمنان ضمن گلایه از اظهارات یکی از اعضای شورای شهر سمنان اعلام کرد: نقد رسانهای نه دشمنی بلکه؛ وظیفه ذاتی ،قانونی و حرفهای فعالان رسانهای است.
به گزارش روابط عمومی انجمن خبرنگاران، این تشکل صنفی در بیانیهای که امروز چهارشنبه ۱۹ آذر آورده است:
انجمن خبرنگاران استان سمنان، بهعنوان یک تشکل صنفی و به نمایندگی از جامعه مظلوم خبرنگاران و اصحاب رسانه کشور، با تأسف عمیق از اظهارات سخیف و توهینآمیز یکی از اعضای شورای شهر سمنان که خود را دغدغهمند حوزه فرهنگ نیز معرفی میکند، اعلام میدارد:
بهکارگیری تعابیری مانند «کلاغ» برای خطاب قرار دادن خبرنگاران پرتلاش و بیان اینکه «عقابی که با دید بلند پرواز میکند وقتش را صرف چند کلاغ نمیکند»، نهتنها توهینی آشکار به شأن و حرمت جامعه رسانهای کشور است، بلکه گواه روشنی بر نگاه تحقیرآمیز این مسئول به نقد و شفافیت است؛ همان دو اصلی که ستون فقرات کار حرفهای رسانه بهشمار میرود.
خبرنگاران این استان و سراسر کشور، نه کارشان را در قبال هدیه و امتیاز انجام دادهاند و نه خواهند داد.
اعتبار خبرنگاری بر استقلال، وجدان کاری و شرافت حرفهای بنا شده است؛ نه بر هدیهای که امروز داده شود و فردا در جلسهای بهعنوان منت بر سر این قشر زحمتکش نهاده شود.
اکنون و پس از پنج سال فعالیت دوره فعلی شورای اسلامی شهر سمنان، زمان پاسخگویی شفاف، ارائه گزارش روشن و قابل ارزیابی و مواجهه مسئولانه با افکار عمومی است.
در چنین مقطعی، نقد رسانهها نه مزاحمت چند کلاغ، بلکه بخشی از رسالت حرفهای خبرنگاران در بررسی کارنامه مدیریتی اعضای ششمین دوره شورا است.
اینکه یک مسئول شهری، بهجای ارائه گزارش عملکرد خود، جامعه خبرنگاری را با چنین ادبیات تحقیرآمیزی خطاب کند، نه با فرهنگمداری سازگار است، نه با مسئولیتپذیری، و نه با اخلاق عمومی.
ما تأکید میکنیم: ارزش، حرمت و جایگاه رسانه قابل معامله و تحقیر نیست.
خبرنگاران در پی طرح مسائل مردم، پیگیری مشکلات شهری و مطالبهگری شفافاند، نه در پی هدیه و لطف.
نقد رسانهای دشمنی نیست؛ وظیفه قانونی، اخلاقی و حرفهای است.
احترام به رسانه، یعنی احترام به مردم و حق دانستن آنان.
انجمن خبرنگاران استان سمنان انتظار دارد این عضو شورا با درک وزن سخنان خود و پیامدهای اجتماعی آن، نسبت به اصلاح گفتار و رعایت حرمت جامعه رسانهای اقدام کند.
جامعه رسانهای استان با صلابت و استواری اعلام میکند که در برابر هرگونه تخفیف، تحقیر یا تقلیل جایگاه خبرنگاران خواهد ایستاد و همچنان در مسیر روشنگری و مطالبهگری، در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به رسالت حرفهای خود ادامه خواهد داد.