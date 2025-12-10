میلی صفحه خبر لوگو بالا
آقایی: تلاش می‌کنم صدای ورزشکاران ایران باشم

بانوی ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک گفت: تلاش می‌کنم صدای ورزشکاران ایران باشم و کمک کنم دغدغه و نیازهایی که خودم هم داشتم به گوش IOC برسد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۰۴
| |
364 بازدید
آقایی: تلاش می‌کنم صدای ورزشکاران ایران باشم

به گزارش تابناک، ثریا آقایی المپین کشورمان در پی عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک و انتخاب به‌عنوان IOC member اظهار داشت: تازه در این جایگاه قرار گرفتم و چند روز است این اتفاق افتاده. به‌عنوان کسی که سال‌ها در ورزش بودم می‌دانم IOC دستورالعمل‌های زیادی دارد و در حال مطالعه درباره اختیارات در کمیسیون و IOC ممبر بودن هستم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تلاش می‌کنم صدای ورزشکاران ایران باشم و کمک کنم دغدغه و نیازهایی که خودم هم داشتم به گوش IOC برسد و ورزشکاران در محیط رقابتی خوب به ورزش بپردازند.

بانوی ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک همچنین تصریح کرد: تلاش می‌کنم ایران را در مسائل بین‌المللی کمک کنم، اما بعد از تکمیل فرایند آن را اعلام خواهم کرد.

