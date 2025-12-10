به گزارش تابناک، مهدی علینژاد در واکنش به اینکه ثریا آقایی المپین کشورمان به عضویت کمیته بینالمللی المپیک درآمد و IOC member شد، اظهار داشت: تقارن این انتخاب مبارک در این شب عزیز خیلی برای ما خوشایند است و به همه تبریک عرض میکنم. کمیته بینالمللی المپیک ۱۱۵ عضو دارد که افراد طبق روشهای مختلف انتخاب میشوند. ۱۵نفر بهعنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران انتخاب میشوند که شرایط متفاوتی دارند، چرا که نماینده هسته مرکزی ورزشکاران هستند.
وی در ادامه افزود: باید بدانیم از امروز، آقایی نه فقط نماینده ایران در کمیته بینالمللی المپیک، بلکه نماینده بینالمللی المپیک در دنیاست و انتظار جامعه ورزشی جهان از او بیشتر از ایران خواهد بود. امروز ایران بازیگر صحنه ورزشی دنیا شد، چیزی که سالها منتظر آن بودیم. دو نفر قبلی با لابیهای سیاسی عضو IOC شدند، اما امرور یک ورزشکار به این مهم رسیده است.
دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین خاطر نشان کرد: مهمترین نقش اعتمادسازی است و وقتی ایران توانست بعد از آن مطالبهگری کند از کمیته بینالمللی المپیک هم پاسخ مثبت شنید. مشخصاً پیشروی دیپلماسی ورزش ایران از این به بعد ثریا آقایی است. تلاش ما برای کمک به آقایی خواهد بود تا بهعنوان نماینده ورزشکاران دنیا، به خوبی عمل کند.