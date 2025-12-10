به گزارش تابناک، محمود خسروی وفا در نشست خبری برای معرفی ثریا آقایی بهعنوان عضو IOC گفت: پس از مدتها این پست به ایران رسید، آنهم به بلندای این کشور. در طول 100 سال دو نفر از ایران بیشتر در این پست نبودند و امروز یک خانم ایرانی در این جایگاه قرار گرفت. از کمیته بینالمللی المپیک تشکر میکنم که این فرصت را به ورزش کشورمان داد. این اتفاق همزمان با تولد ثریا آقایی رخ داده است که به فال نیک میگیریم.
وی در ادامه افزود: دو ماه پیش که با رئیس کمیته بینالمللی المپیک جلسه گذاشتیم، ظرفیتی پیش آمد تا در این ملاقاتها ارتباطات خوبی برقرار کنیم و سپس به ما اعلام شد که میخواهیم یک نفر را انتخاب کنیم. ماهم دیدیم بهتر از ثریا آقایی نیست. من امانتداری کردم و خبر را اعلام نکردم. تنها با آقایی صحبت کردم و به او گفتم که از شما خواهش میکنم نذر کنید که نماینده خوبی برای ایران باشید. از او خواستم از پدر و مادر خود بخواهد تا برای رقم خوردن این اتفاق خوب دعا کنند.
رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان همچنین یادآور شد: اولین مرحله کار عضویت او در کمیسیون ورزشکاران بود و سپس IOC اعلام کرد که در این جلسه قرار است عضویتش در کمیته بینالمللی المپیک اعلام شود. این خبر به بانوان ورزشکار ایران قطعاً امید و افتخار زیادی میدهد.
خسرویوفا همچنین خاطر نشان کرد: ثریا آقایی از این به بعد تابع کمیته بینالمللی المپیک است و میخواهیم برای او دفتری تدارک ببینیم. او از این به بعد تابع پروتکلهای بینالمللی است. آقایی حداقل شش سال IOC member خواهند ماند. امیدوارم شایستگی داشته باشیم به کشور تاریخی و پهناور خود خدمت کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: وقتی به کمیته ملی المپیک آمدم متأسفانه رابطه خوبی بین ایران و IOC نبود. در اولین جلسه سعی کردیم اعتماد ایجاد کنیم. باخ (رئیس پیشین IOC) در این زمینه به ما کمک کرد و در ملاقاتهای متعدد این شرایط ایجاد شد و در آخرین جلسه جایزه صلح کمیته را به من داد. نشان دادیم ایران ظرفیتهای زیادی دارد که اعلام نشده است، اما رفته رفته خودشان این موضوع را اعلام کردند. متأسفانه سالها ارتباط خوبی با IOC نداشتیم، اما در نهایت سوءتفاهمها برطرف شد.
«بعد از باخ که حامی ما بود، رئیس جدید IOC نیز شناخت خوبی از ایران داشت.»، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان با بیان این جمله ادامه داد: این اتفاق یک کار سه ساله بود. بحثهای زیادی بود که حل و فصل شد. امروز خوشبختانه IOC حامی ماست.
خسرویوفا با یادآوری این جمله که «من و هر کسی در آینده در کمیته ملی المپیک باشد باید به این سمت افتخار کند.»، درباره اینکه چرا بر خلاف گذشته فرد سیاسی معرفی نشده و این اتفاق خوبی بود که یک ورزشکار در نظر گرفته شده است، گفت: از هاشمی طبا که سالها این مسئولیت را در IOC داشت تشکر میکنم، اما پست او راحت از دست رفت. IOC گزینههای زیادی داشت، اما من اولین گزینه که ثریا آقایی بود را تأیید کردم، چون از او شناخت داشتم و اجازه ندادم اسامی نفرات بعد را بگویند. اگر فرد سیاسی انتخاب میشد به این زیبایی نبود. ما حمایت حاکمیت را داشتیم، ولی ورزشی عمل کردیم.
وی صحبتهایش را اینطور ادامه داد: در زمینه حمایت از ورزشکاران و جامعه ورزش خانم آقایی کمک خواهد کرد. در دیپلماسی ورزشی در جایگاههای بینالمللی بالا یقیناً دسترسی خوبی به رؤسای کمیته بینالمللی المپیک داریم. در آینده درباره میزبانی المپیک تصمیم میگیرند و یا تعلیق و اضافه کردن کشورها و سایر موارد که رأی و تصمیم ثریا آقایی هم مهم است. قطعاً گفتار، ادبیات و رفتار آقایی از امروز دیپلماسی ورزشی خواهد داشت.
خسرویوفا در جمع خبرنگاران هم اظهار داشت: 21 سال بود این سمت (عضویت در کمیته بینالمللی المپیک) را نداشتیم و تا امروز حسرت میخوردیم که چرا در این سطح در IOC عضو نداریم.
وی راجع به اینکه آیا با اتفاقات فوتبال مذاکرات لازم با مسئولان IOC درباره اینکه مشکلی برای کاروان ایران در المپیک پیش نیاید، صورت خواهد گرفت، تأکید کرد: در کمیته خیالتان راحت باشد که مشکلی پیش نخواهد آمد. IOC کارهای لازم با کمیته المپیک آمریکا را انجام داده است و باید مطابق با دستورالعمل IOC برگزار شود. قول دادند کسی با مشکل روبهرو نمیشود و تأکید کردند همزمان با ستاد برگزاری مسابقات با IOC هماهنگی انجام میشود. من خوشبین هستم اتفاقی نمیافتد.
وی در پاسخ به این پرسش که نگران تکرار اتفاق گذشته در از دست رفتن کرسی ایران با حضور مدیران جدید نیست، گفت: نگرانی ما الان کمتر است، چون در آن زمان نفرات قبلی به واسطه سمت در کمیته ملی المپیک رفتند، ولی آقایی به واسطه کمیسیون ورزشکاران عضو IOC است و اتفاقات قبل در آینده نمیافتاد که کسی هوس کند این کرسی را بگیرد. یا باید در انتخابات رأی بیاورد یا رئیس IOC شخصاً اقدام کند.