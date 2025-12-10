میلی صفحه خبر لوگو بالا
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است

«صدرالدین صدر» دست داشتن حافظ اسد رئیس جمهور اسبق سوریه و برخی افراد از ایران را در ربودن امام موسی صدر رد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۸۹
| |
3384 بازدید
|
۵

فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است

فرزند امام موسی صدر معتقد است: تصاویر ارائه شده در مستند شبکه «بی بی سی» از پیکر امام موسی صدر در بیمارستان «زاویه» نادرست است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، کنفرانس خبری «قضیه میهن» با حضور «سید صدرالدین صدر» فرزند امام موسی صدر و قاضی «حسن الشامی» گزارشگر کمیته رسمی پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراهش امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیروت لبنان برگزار شد.

در این کنفرانس خبری به پرسش‌هایی درباره پرونده ربودن امام موسی صدر و دو یار همراهش با حضور خبرنگاران رسانه‌ها و شبکه‌های خبری بین المللی پاسخ داده شد.

در این نشست خبری، «صدرالدین صدر» فرزند امام موسی صدر در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک مبنی بر اینکه «در مستندی که از سوی شبکه «بی بی سی» اخیرا منتشر شد تصویری منسوب به امام موسی صدر درسال ۲۰۱۱ درون بیمارستان الزاویه در طرابلس منتشر شد. آیا در خصوص صحت سنجی این تصویر اقدامی از طرف خانواده امام صدر یا وکلای ایشان صورت گرفته است؟» گفت: موضوع بیمارستان زاویه برای ما تازگى نداشت. 

وی افزود: در زمان انقلاب لیبی یا آنچه که به نام انقلاب لیبی شناخته می‌شود، ما از طریق رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفتیم و پیگیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که متعلق به عزیزان ما نیست. 

صدر تأکید کرد:، اما وقتی این موضوع دوباره از طریق مستند بی‌بی‌سی مطرح شد، قبل از اینکه منتشر شود، از آنها خواستیم که انتشار آن را به تعویق بیندازند تا ما موضوع را بررسی کنیم و از صحت تحقیق اطمینان حاصل کنیم، زیرا تحقیق هنوز ادامه داشت و برای حفظ اعتبار شبکه معتبر بی‌بی‌سی، که به ویژه در خاورمیانه و در زبان‌های عربی و فارسی پخش می‌شود، درخواست کردیم که تا زمانی که حقیقت روشن نشود، این موضوع منتشر نشود. اما آنها اصرار کردند؛ و برای اطمینان، زمانی که پذیرفتند که قسمت مربوط به موضوع بیمارستان زاویه را برای ما نشان دهند، این اتفاق در سال گذشته، ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴، افتاد. وقتی آن را مشاهده کردیم، با وجود تصاویری که نشان داده شد، من شخصاً راحت شدم که فهمیدم این موضوع اصلاً به عزیزان ما ربطی ندارد و دلایل خود را به آنها گفتم.

وی تصریح کرد: من دوباره این دلایل را بیان نمی‌کنم، زیرا هنوز تحت تحقیق قضایی است. متأسفانه آنها به درخواست ما توجه نکردند، علیرغم اینکه این موضوع را بار‌ها با مسئولین حتی در لندن در بی‌بی‌سی مطرح کردیم و آنها بر انتشار آن اصرار کردند. متاسفانه اشتباه رخ داد و آسیب وارد شده است.

فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تانباک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای بی بی سی درباره درگذشت «امام» نادرست است

فرزند امام موسی صدر در ادامه پاسخ خود به تابناک یادآور شد:، اما ما به عنوان خانواده امام (موسی صدر)، هنوز امیدواریم و با آنها در تماس باشیم تا حداقل مواد جمع‌آوری شده را به ما بدهند تا بتوانیم آنچه که آسیب دیده را ترمیم کرده یا بازسازی کنیم، به هر دلیلی که بود، نه برای جذب مخاطب یا فروش و نه به نظریه توطئه اشاره می‌کنم. اما واقعاً اتفاق افتاد و تمام شد. حالا ما همچنان از آنها درخواست داریم که با ما همکاری کنند و مواد را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم با آنها در مورد عمق موضوع و صحت آن گفت‌و‌گو کنیم و به حقیقت برسیم.

فرزند امام موسی صدر در خصوص سوال دیگر تابناک مبنی بر «در خصوص پرونده ربوده شدن امام موسی صدر آیا تغییری در نحوه همکاری دولت لیبی ایجاد شده است و آیا مستندات جدیدی از سوی این کشور به لبنان براساس توافقی که حاصل شده، داده شده است؟» تأکید کرد: متاسفانه هیچ تغییر واقعی در سیاست‌های آنها نمی‌بینیم، همان سیاست‌های تعلل، فریب و دروغ‌گویی ادامه دارد. ولی متاسفانه آنها از یک لحظه تاریخی بد در منطقه استفاده کردند و هم‌راستایی مواضع و ترفندهایشان با برخی فشار‌های دیگری که بر لبنان وارد شد، به سود خود استفاده کردند. حتی مسئله امام (موسی صدر) و برادرانش که یک موضوع انسانی و قضایی است، و نباید وارد مسائل سیاسی شود.

صدرالدین صدر تأکید کرد: متاسفانه هیچ تغییری در نحوه همکاری ایجاد نشده است، هنوز در همان مسیر قبلی حرکت می‌کنند. شواهد این موضوع این است که آنها توافقی را از طریق دولت لبنان و مسئولین و مقامات لبنانی انجام دادند تا پرونده تحقیقات را تسلیم کنند. در عوض، آنها درخواست کردند که هانیبال قذافی آزاد شود. اما وقتی آزاد شد و پرونده را به دادگاه لبنان تسلیم کردند، طبق گفته‌هایی که درباره پرونده به ما رسیده هیچ چیز جدیدی ندارد، زیرا همانطور که مى دانید ما خانواده‌ها حق نداریم از محتواى پرونده مطلع شویم، چون هنوز پرونده باز است و در حال تحقیق است. 

وی افزود: در این زمینه، دبیر کمیته رسمى پیگیری «قاضى حسن الشامى» تأکید کرد که هیچ چیز جدیدی در این پرونده وجود ندارد و این مدارک یا این اطلاعات در حقیقت در سال ۲۰۱۲ زمانی که به لیبی رفتند، به آنها ارائه شد. قاضی حسن شامی این مدارک را دیده بوده. این مدارک شامل ۱۵۰ صفحه بود که در پرونده وجود داشت و هزاران صفحه در این ۱۵۰ صفحه وجود داشتند که عمداً در آنها جابه‌جایی‌هایی انجام داده بودند تا به دروغ ادعا کنند که تحقیقات مربوط به یک زندانی در یک زندان مهم لیبی است و بعداً این زندانی فوت کرده و جسد او را در یخچال یا سردخانه نگه داشته‌اند و وانمود کردند که این اطلاعات به امام صدر مربوط است.

صدر تأکید کرد: در حالی که وقتی تحقیقات ادامه پیدا کرد، مشخص شد که این موضوع هیچ ارتباطی به ما ندارد. مقامات لبنانی که به همراه آنها به سارایوو و محل آزمایش DNA رفتند که مقامات لیبیایی انتخاب کرده بودند، تأیید کردند که این اطلاعات هیچ ارتباطی با امام صدر ندارد. اما مقامات لیبیایی در هنگام تسلیم این مدارک به آنها، این موضوع را مخفی کردند و هیچ اشاره‌ای به عدم ارتباط این مدارک با امام نکردند. وقتی ثابت شد که این اطلاعات مربوط به کسی دیگر است، این صفحات یا اطلاعات را از پرونده حذف کردند. این یک نمونه از همکاری‌های لیبی‌ها در سال ٢٠٢٥ است. ان‌شاءالله که این موضوع ادامه یابد و به نتایج روشنی برسیم.

فرزند امام موسی صدر در خصوص سوال دیگر تابناک مبنی بر «برخی ادعا می‌کنند حافظ اسد رئیس جمهور پیشین سوریه و برخی جریان‌های تندرو در ایران در ربوده شدن امام موسی صدر نقش داشتند. آیا مستندات قابل قبولی در خصوص این ادعا‌ها وجود دارد؟» تأکید کرد: این ادعا‌ها هیچ اساس و پایه‌ای ندارد و هیچ مدرک یا سندی وجود ندارد که این موضوع را ثابت کند. 

وی افزود: آنچه که در حقیقت وجود دارد تنها شایعات و گروه‌هایی هستند که از گروه‌های دیگر ناراضی‌اند و آنها را به اینگونه اتهامات می‌زنند، مشابه به آنچه که در ابتدا معمر قذافی یاسر عرفات را متهم می‌کرد و یاسر عرفات هم قذافی را متهم می‌کرد؛ و تا به امروز، زمانی که بشار اسد سقوط کرد، ادعا شد شخص امام هنوز زنده است و در زندان صیدنایا زندانی است. این هم هیچ پایه‌ای ندارد.

وی در ادامه پاسخ به تابناک افزود: تمام اینها یا بیشترشان سم‌هایی هستند که افراد مختلف با اهداف شخصی خود از این موضوع سود می‌برند. متاسفانه، اما تمام تحقیقات و مستندات به طور قطعی ثابت می‌کنند که مسئولیت این موضوع بى شک بر عهده قذافی و همکارانش و حتی نزدیکان اوست و آنها هنوز هم مسئول ربودن و مصادره آزادى امام و دو یارش هستند و همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، همچنان در حال حاضر نیز در این زمینه مسئول هستند.

صدرالدین صدر در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد حتی مقامات و دولت‌هایی که بعد از سقوط قذافی بر سر کار آمدند و مسئول آزادی امام و برادرانش بودند، هنوز در این زمینه تعلل می‌کنند و حقیقت را پنهان می‌کنند، همانطور که گفتیم، و این‌گونه آنها هم به همان اندازه که قذافی و همکارانش مجرمند، مسئول و مقصرند.

گفت‌و‌گو از زینب منوچهری

امام موسی صدر سید صدرالدین صدر حسن شامی ربوده شدن امام موسی صدر
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
