وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در ژاپن

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f6.\u06f5 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0647\u0648\u06a9\u0627\u06cc\u062f\u0648 \u062f\u0631 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\n\u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0631 \u06f3 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a.