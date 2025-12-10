افزایش شهدای حادثه تروریستی منطقه لار زاهدان

با شهادت یکی از رزمندگان قرارگاه قدس که در درگیری تروریستی منطقه لار زاهدان مجروح شده بود، شمار شهدای این حادثه به چهار نفر رسید؛ حادثه‌ای که در جریان مقابله رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با یک گروهک تروریستی رخ داد و همچنان عملیات تعقیب عوامل آن ادامه دارد.

به گزارش تابناک، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: ساعتی قبل یک نفر از رزمندگان قرارگاه قدس که در درگیری با گروهک تروریستی در منطقه لار شهرستان زاهدان مجروح شده بود به شهادت رسید و تعداد شهدای این حادثه به ۴ نفر افزایش یافت.

پیش از این ظهر امروز اعلام شده بود تعداد ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در حین انجام ماموریت و حراست از مرزهای میهن توسط گروهک های تروریستی و معاند در منطقه مرزی لار زاهدان به شهادت رسیدند.

اسامی شهدای این حادثه تروریستی عبارتند از رزم آوریکم سجاد مرعشی، محمد بزی بسیجی طرح امنیت، علیرضا نصیرآبادی سرحدی بسیجی گردان امام حسین (ع) و علیرضا پیری بسیجی گردان امام حسین (ع)

عملیات تعقیب و گریز توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در حال انجام می باشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.