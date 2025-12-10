افزایش شمار جانباختگان آنفلوآنزا در ایران

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: سوش جدید آنفلوآنزا که از اواسط آبان ماه روند افزایشی داشته، به دلیل «واکسنگریز» بودن، موجب آمادهباش مراکز درمانی در سراسر کشور شده است.
وی گفت: مسئولان حوزه سلامت میگویند بر اساس بررسیهای اولیه انتظار نمیرفت موج ابتلاء تا این حد بالا برود، اما در روزهای اخیر شدت مراجعات موجب افزایش فشار بر بیمارستانها شده است.
کرمانپور افزود: بر پایه اعلام رسمی، آمار مرگومیر ناشی از این موج نسبت به سال گذشته مشابه است و تاکنون ۱۰۱ نفر جان خود را از دست دادهاند؛ اغلب این افراد واکسن نزده بودهاند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به تداوم روند افزایشی بیماری، اعلام کرد: پیشبینی میشود پیک آنفلوآنزا تا اواسط دیماه ادامه داشته باشد و پس از آن کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مدارس نقش بسزایی در شیوع این ویروس دارند اظهار داشت: رعایت پروتکل های بهداشتی همواره مورد تاکید وزارت بهداشت بوده است.
کرمانپور با اشاره به تامین واکسن توسط وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزا به دلیل تاریخ انقضا باید به موقع تامین و مصرف شود، لذا شرکتهای وارد کننده علاوه بر حاشیه سود باید تاریخ واکسن را مد نظر قرار بگیرند تا واکسن ها دور ریز نشوند.