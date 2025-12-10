میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش شمار جانباختگان آنفلوآنزا در ایران

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: سوش جدید واکسن‌گریز آنفلوآنزا، باعث افزایش مراجعات بیماران شده و پیش‌بینی می‌شود پیک بیماری تا اواسط دی‌ماه ادامه یابد.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۷۹
| |
1242 بازدید
|
۴

افزایش شمار جانباختگان آنفلوآنزا در ایران

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: سوش جدید آنفلوآنزا که از اواسط آبان ماه روند افزایشی داشته، به دلیل «واکسن‌گریز» بودن، موجب آماده‌باش مراکز درمانی در سراسر کشور شده است.

وی گفت: مسئولان حوزه سلامت می‌گویند بر اساس بررسی‌های اولیه انتظار نمی‌رفت موج ابتلاء تا این حد بالا برود، اما در روزهای اخیر شدت مراجعات موجب افزایش فشار بر بیمارستان‌ها شده است.

کرمانپور افزود: بر پایه اعلام رسمی، آمار مرگ‌ومیر ناشی از این موج نسبت به سال گذشته مشابه است و تاکنون ۱۰۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ اغلب این افراد واکسن نزده بوده‌اند.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به تداوم روند افزایشی بیماری، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود پیک آنفلوآنزا تا اواسط دی‌ماه ادامه داشته باشد و پس از آن کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مدارس نقش بسزایی در شیوع این ویروس دارند اظهار داشت: رعایت پروتکل های بهداشتی همواره مورد تاکید وزارت بهداشت بوده است.

کرمانپور با اشاره به تامین واکسن توسط وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزا به دلیل تاریخ انقضا باید به موقع تامین و مصرف شود، لذا شرکتهای وارد کننده علاوه بر حاشیه سود باید تاریخ واکسن را مد نظر قرار بگیرند تا واکسن ها دور ریز نشوند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آنفلوآنزا ویروس آنفلوآنزا شیوع بیماری جانباختگان پیک بیماری
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثبت نخستین مرگ ناشی از آنفلوآنزای H3N2 در هرمزگان
اینفوگرافیک | ۲۰ راه برای پیشگیری از آنفلوانزا
فوت سالمند گیلانی بر اثر آنفلوانزا
شمار جانباختگان آنفلوانزا در استان یزد
اینفوتابناک | هشدار موج جدید آنفلوآنزا H3N2
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
ما که کلا به قضیه آنفلانزا شک داریم ، تبریز شنبه یشکنبه و دوشنبه مدارس غیر حضوری شده در صورتیکه تو مدارس شیوع آنفولانزا نرمال به پایبن هست و درمانگاه ها هم شلوغ نیستن ، مسئولان بخاطر اینکه از شنبه هوا سرد میشه و زیر صفر میره بخاطر کمبود گاز تعطیل کردن به دروغ میگه بخاطر آنفلانزا!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
اصلا واکسنی وارد کردید که مردم بتونن بزنن و ایمن بشن بعد میگید واکسن گریز بوده ؟ اون تعداد محدود واکسنی که یک میلیون هم قیمتش بود هم کمتر کسی موفق شد تهیه کنه و بزنه
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
1
پاسخ
الله اکبر
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
1
پاسخ
۱۰۱ نفر مردمون
دکتر پزشکیان با افزایش ویزیت و گرانی چند برابری دارو و افزایش اقلام خوراکی و میوه توقع چی داریم چرا حالیت نمیشه وضع معیشت و درمان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۱ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005dwR
tabnak.ir/005dwR