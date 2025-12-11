رابعه اسکویی از شمایل جدیدش رونمایی کرد

رابعه اسکویی، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران، فعالیت هنریاش را با تئاتر و آموزش زیر نظر حمید سمندریان آغاز کرد و با سریال پلاک ۱۴ به شهرت رسید.
به گزارش تابناک؛ او در کنار نقشهای طنز، با حضور در فیلم سگکُشی توانایی خود در بازیهای جدی را هم ثابت کرد و برای سیمرغ نقش مکمل نامزد شد. اسکویی چند سالی به شبکه GEM مهاجرت کرد اما پس از پشیمانی به ایران بازگشت و دوباره به فعالیت در سریالها و پروژههای داخلی ادامه داد. او اخیراً با انتشار تصویری از اتاق گریم پروژه جدیدش، از چهره و شمایل تازه خود رونمایی کرده و دوباره مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.