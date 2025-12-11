میلی صفحه خبر لوگو بالا
رابعه اسکویی از شمایل جدیدش رونمایی کرد

رابعه اسکویی با انتشار یک استوری در اتاق گریم کار جدیدش، از شمایل جدید خود رونمایی کرد.
رابعه اسکویی از شمایل جدیدش رونمایی کرد

رابعه اسکویی، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران، فعالیت هنری‌اش را با تئاتر و آموزش زیر نظر حمید سمندریان آغاز کرد و با سریال پلاک ۱۴ به شهرت رسید.

به گزارش تابناک؛ او در کنار نقش‌های طنز، با حضور در فیلم سگ‌کُشی توانایی خود در بازی‌های جدی را هم ثابت کرد و برای سیمرغ نقش مکمل نامزد شد. اسکویی چند سالی به شبکه GEM مهاجرت کرد اما پس از پشیمانی به ایران بازگشت و دوباره به فعالیت در سریال‌ها و پروژه‌های داخلی ادامه داد. او اخیراً با انتشار تصویری از اتاق گریم پروژه جدیدش، از چهره و شمایل تازه خود رونمایی کرده و دوباره مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

رابعه اسکویی از شمایل جدیدش رونمایی کرد

