۸ سورت پروازی موفق بارورسازی ابر‌ها در دو روز

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دو روز گذشته با اجرای هشت سورت پرواز تخصصی بارورسازی ابر‌های سرد، عملیات تقویت بارش را در چند محور مهم کشور از جمله حوضه دریاچه ارومیه، استان یزد و پهنه تهران تا قزوین با موفقیت کامل به انجام رساند.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۶۰
| |
1194 بازدید
|
۳
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دفاع پرس، در ادامه برنامه‌های تقویت بارش در مناطق مستعد کشور، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ۴۸ ساعت گذشته موفق به اجرای ۸ سورت پرواز تخصصی بارورسازی ابر‌های سرد شد؛ عملیاتی که بنا بر گزارش تیم‌های فنی و پروازی، با هماهنگی کامل و خروجی مطلوب به پایان رسیده است.

طبق اطلاعات دریافتی، امروز (۱۹ آذر ۱۴۰۴) سه سورت پرواز بارورسازی انجام شد که محور اصلی آن حوضه دریاچه ارومیه بود. دو سورت پرواز در منطقه ارومیه با هدف بهره‌گیری حداکثری از ابر‌های سردِ مستعد و کمک به تقویت بارش در این پهنه حساس آبی اجرا شد. همزمان یک سورت پرواز دیگر نیز استان‌های تهران، البرز، زنجان و قزوین را پوشش داد تا فرصت‌های جوی موجود در پهنه مرکزی و شمالی کشور به بهترین شکل برای افزایش بارندگی به کار گرفته شود. همچنین در چارچوب همین ۸ سورت پروازی، عملیات بارورسازی در محور استان یزد نیز انجام شده تا دامنه تقویت بارش به مناطق مرکزی و کویری کشور هم گسترش یابد.

مسئولان اجرایی عملیات می‌گویند این پرواز‌ها پس از پیش‌بینی دقیق جوی و شناسایی لحظه‌ای ابر‌های مستعد انجام شده است. در همین رابطه سید حامد طباطبایی، مهندس و مسئول تیم بارورسازی ابر‌های سرد، پیش‌تر توضیح داده بود که تیم پیش‌بینی معمولاً یک تا دو روز پیش از پرواز مناطق اولویت‌دار را تعیین می‌کند و سپس تیم عملیات وارد آماده‌باش می‌شود. به گفته او، هدایت پرواز و زمان‌بندی شلیک‌ها در لحظه و بر مبنای داده‌های سنسوری داخل ابر انجام می‌گیرد و رهبر عملیات در ارتباط مستقیم با خلبان، مسیر، ارتفاع و لحظه مناسب شروع و تداوم شلیک را تعیین می‌کند.  

نکته برجسته در عملیات اخیر، علاوه بر گستره جغرافیایی آن، ماهیت پیچیده و مهارت‌محور پروازهاست. کارشناسان می‌گویند بارورسازی ابر‌های سرد برخلاف پرواز‌های معمول که اغلب در ارتفاع بالای ابر انجام می‌شود، نیازمند ورود و حرکت کنترل‌شده درون ابرهاست؛ امری که به مهارت بسیار بالای خلبانی، تسلط کامل بر هدایت هواپیما در شرایط دید محدود و تصمیم‌گیری لحظه‌ای در دل ابر وابسته است. از همین رو، نقش عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه و سطح توان پروازی خلبانان این نیرو، عامل کلیدی در موفقیت سورت‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

کارشناسان حوزه آب‌وهوا تأکید می‌کنند بارورسازی ابر‌های سرد، در صورتی که در زمان و مکان درست و با اجرای دقیق هوایی انجام شود، می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل در کنار سایر راهکار‌های مدیریت منابع آب مؤثر باشد؛ به‌ویژه در حوضه‌هایی مانند دریاچه ارومیه که هر افزایش بارشی می‌تواند در روند احیا و پایداری اکوسیستم منطقه نقش‌آفرین باشد.

بر اساس اعلام منابع عملیاتی، نتایج نهایی این ۸ سورت پروازی پس از ثبت و پایش داده‌های بارشی و مقایسه با مدل‌های پیش‌بینی، در بخش ارزیابی جمع‌بندی و اعلام خواهد شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
پس اونایی که نماز باران خوندن چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
اگر واقعا این کار را می‌توانند انجام دهند اوایل هفته بعد یک توده ابری قابل توجه وارد شمال غرب میشه که براش بارش پیش بینی نشده، لطفا اون رو بارور کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
با این حرفها فقط برای خود بودجه جمع کنید ولاغیر!
