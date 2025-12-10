به گزارش تابناک به نقل از الاخباریه، منابع سوری از پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز مناطق مختلف سوریه خبر دادند.

خبرنگار تلویزیون سوریه به پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز آسمان دمشق، حمص و حماه اشاره کرد.

همچنین شبکه الاخباریه سوریه از پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز حومه شرقی درعا خبر داد.

خبرنگار الاخباریه همچنین گزارش داد: نظامیان اسرائیلی محمد القویدر جوان سوری را در جریان یورش به منزلش در منطقه حوض الیرموک در غرب درعا در جنوب سوریه بازداشت کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.