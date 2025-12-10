میلی صفحه خبر لوگو بالا
ژنرال آمریکایی: همچنان نگران نیات ایران هستم!

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا از «نیات ایران» در منطقه غرب آسیا ابراز نگرانی کرد!
کد خبر: ۱۳۴۵۱۵۵
| |
4885 بازدید

ژنرال آمریکایی: همچنان نگران نیات ایران هستم!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ژنرال «دَن کین» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا طی اظهاراتی در «مجمع دفاع ملی ریگان» به سوالاتی درباره تحولات بین‌المللی پاسخ داد.  

کین درباره موضوعع چین و بازدارندگی در آسیا-اقیانوسیه، ادعا کرد که آمریکا در موقعیت قدرت جهانی قرار دارد و هدف از بازدارندگی، ایجاد «چالش‌های همزمان متعدد» برای دشمنان است تا از هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه آمریکا و متحدانش خودداری کنند. 

باید معضل‌های همزمان برای چین ایجاد کنیم

ژنرال آمریکایی، چین را «اصلی‌ترین چالش راهبردی» آمریکا توصیف کرد و گفت: «هدف ما ایجاد چندین معضل همزمان برای پکن است تا جرأت اقدام علیه آمریکا یا متحدانش را نداشته باشد».

او گفت ارتش آمریکا باید از قدرت فعلی به قدرتی فراتر برسد و توان رزمی خود را در مقیاس وسیع افزایش دهد. 

کین گفت: فناوری به سرعت در حال تغییر است و آمریکا باید جلوتر از منحنی توسعه فناوری حرکت کند، نه عقب‌تر. 

ژنرال آمریکایی همچنین همکاری میان ارتش، جامعه اطلاعاتی، صنایع دفاعی، بخش خصوصی و کنگره را برای حفظ برتری جهانی ضروری دانست. 

او احتمال رقابت تسلیحاتی هوش مصنوعی با چین را مطرح کرد، اما تأکید کرد که تمرکز اصلی ایجاد بازدارندگی از سطح بستر دریا تا فضاست.


نظامیان آمریکایی در پورتوریکو

فقط گزینه به رئیس‌جمهور ارائه می‌کنم

کین در پاسخ به سؤال درباره ونزوئلا گفت که ستاد مشترک تنها گزینه‌ها را برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ارائه می‌دهد و تصمیم‌گیری نهایی به او واگذار می‌شود. 

او تأکید کرد که وظیفه ارتش ارائه «مجموعه‌ای از گزینه‌ها با در نظر گرفتن پیامدهای ثانویه و ثالث» است، اما هیچ جزئیاتی از مشاوره‌های ارائه شده فاش نکرد.  

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در پاسخ به این سوال که «چگونه به رئیس‌جمهور درباره مشاوره می‌دهید»، با لبخند گفت: «با احتیاط».

و افزود که در سال‌های اخیر نیروی رزمی آمریکا کمتر در «همسایگی خودمان» (نیم‌کره غربی) حضور داشته، اما «احتمالاً این وضعیت تغییر خواهد کرد» و نیروهای مسلح اکنون زمان و توجه بیشتری به این منطقه اختصاص می‌دهند.

فروش اف-۳۵ به عربستان، موضوع سیاسی است

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در جریان این پنل اعلام کرد که منطقه غرب آسیا همچنان منطقه‌ای پرچالش است و نگرانی همیشگی درباره «نیت ایران» در خاورمیانه دارد.

کین گفت: «من از طریق فرمانده سنتکام با دقت وضعیت غزه را زیر نظر دارم. من همچنان مثل همیشه نگران نیت‌های ایران در آن منطقه هستم. این‌ها درگیری‌هایی هستند که مدت‌هاست ادامه دارند.»

او همچنین از مفهوم «صلح از طریق قدرت» گفت و افزود که قابلیت‌ها و توان رزمی آمریکا باید باعث ایجاد بازدارندگی در منطقه شود. 

کین درباره فروش احتمالی جنگ‌افزارها به متحدان منطقه‌ای مانند جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان، تأکید کرد که این موضوع یک تصمیم سیاسی است و وظیفه ارتش، تضمین قابلیت عملیاتی و هماهنگی نیروهای متحد است.  


دیدار «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا با «مارک روته» دبیرکل ناتو

روابط نظامی مثبتی با ناتو داریم

ژنرال آمریکایی، روابط نظامی با اروپا و ناتو را مثبت توصیف کرد و گفت که متحدان نقش مهمی در امنیت اروپا ایفا می‌کنند. 

او از افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی استقبال کرد و گفت که آمریکا تلاش می‌کند با همکاری اروپا، ظرفیت دفاعی این قاره را ارتقا دهد تا «اروپا بتواند امنیت خود را مدیریت کند». 

به گفته کین، همکاری و شراکت با متحدان بخشی کلیدی از استراتژی ملی امنیت آمریکاست.  

