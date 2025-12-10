عکاسی در مسجدالحرام و مسجدالنبی ممنوع شد!

مقامات عربستان سعودی، عکاسی و فیلمبرداری در داخل مسجدالحرام و مسجدالنبی را در طول حج سال ۲۰۲۶ ممنوع کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقامات عربستان سعودی تصمیمی مبنی بر ممنوعیت عکاسی در داخل مسجدالحرام و مسجدالنبی در طول فصل حج ۲۰۲۶ گرفته‌اند. این اقدام با هدف حفظ حرمت اماکن مقدس و ترویج فضای تقدس و آرامش در میان زائران دو مسجد مقدس اتخاذ شده است.

وزارت کشور عربستان سعودی این ممنوعیت را برای حج سال ۲۰۲۶ اعمال کرده و از زائران خواسته است تا از عکاسی در داخل دو مسجد مقدس با هر وسیله‌ای خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد: «ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری در داخل دو مسجد مقدس به هر شکلی اجباری است تا حرمت مکان و احساسات زائران محفوظ بماند.»

این تصمیم در پاسخ به درخواست‌های فزاینده برای محدود کردن رفتارهایی اتخاذ شده که به منبعی برای اختلال در زیارت زائران تبدیل شده‌اند، به ویژه شیوع گسترده عکاسی و فیلمبرداری در داخل اماکن مقدس و ازدحام و اختلال ناشی از آن در انجام مناسک، گرفته شده است.

به گزارش سعودی گازت، مقامات مسئول تأکید کردند که این ممنوعیت اساسا به منظور امکان‌پذیر کردن عبادت زائران در شرایطی آرام‌تر و معنوی‌تر طراحی شده و پایبندی به دستورالعمل‌های دو مسجد مقدس را یک وظیفه دینی و اخلاقی دانسته‌اند که احترام به حرمت مکان و حریم خصوصی بازدیدکنندگان را تضمین می‌کند.

انتظار می‌رود تمهیدات نظارتی جدیدی برای نظارت بر اجرای این ممنوعیت در حج پیش رو به کار گرفته شود.

عربستان سال‌های پیش در دوره‌هایی از مناسک حج، نیز این ممنوعیت را به صورت مقطعی و موقت، به اجرا گذاشته بود.

مراسم حج ۲۰۲۶ از سوم تا هشتم خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.