بارش برف و باران در ۲۸ استان کشور

به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی کشور ظهر امروز (۱۹ آذرماه) سه اطلاعیه شامل دو هشدار سطح نارنجی و یک هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرد و در هر یک از این اطلاعیه ها از «تداوم تقویت فعالیت سامانههای بارشی» خبر داد.
با توجه به اولین هشدار نارنجی پنجشنبه (۲۰ آذرماه) تا شنبه (۲۲ آذرماه) نقاط مختلف کشور به سبب تقویت سامانههای بارشی با بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه همراه است. همچنین از روز جمعه (۲۱ آذرماه)، کاهش محسوس دما ازنیمه غربی کشور مورد انتطار است.
منطقه اثر این سامانه روز پنجشنبه دامنه و ارتفاعات استانهای مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر است و جمعه نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی فارس و بوشهر در معرض این سامانه خواهند بود.
شنبه (۲۲ آذرماه) نیز نیمه جنوبی فارس، غرب کرمان، نیمه شمالی خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، جنوب آذربایجان غربی و کردستان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
اثر مخاطره این سامانه شامل اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی، هوایی و ریلی کشور، لغزندگی جادهها، به ویژه در گردنههای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، صاعقه و مهگرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی است.
سازمان هواشناسی به مردم توصیه کرده است که از سفرهای غیر ضروری خودداری و خودروهای خود را به وسایل زمستانی مجهز کنند همچنین از توقف و عبور از بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز و از فعالیتهای کوهنوردی و از جابجایی عشایر، فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی خودداری کنند.
بر این اساس دستگاههای اجرایی و امدادی باید آمادگی لازم را داشته باشند و سازمان هواشناسی توصیه میکند دهانه پلها را پاکسازی و کانالها و آبروها را لایروبی کنند همچنین توصیه شده که راهداری برای برفروبی در گردنههای سردسیر آماده باشد و شهرداریها نیز باید برای برفروبی معابر شهری در مناطق سردسیر آمادگی داشته باشند. خودداری عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیلها و کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی نیز توصیه شده است.
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی کشاورزی آورده است: پنجشنبه (۲۰ آذرماه) تا روز دوشنبه (۲۴آذرماه) بارش باران، بارش برف در مناطق سردسیر، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه پیشبینی میشود و کاهش محسوس دمای نیمه غربی از جمعه در نقاط مختلفی از کشور با خطر خسارت به ماشینآلات و محصولات کشاورزی همراه است.
در این شرایط جوی خسارت به ماشینآلات و محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست. بر همین اساس به زارعان و باغداران زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع با توجه به بارشها، عدم انجام آبیاری، محلولپاشی و سمپاشی با توجه به وقوع بارشها، رنگآمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت حفاظت از آفتاب سوختگی ناشی از پوشش برف بهویژه در شیبهای جنوبی و آفتابگیر، انجام آبیاری در خاکهای شور بعد از وقوع باران یا برف به منظور آبشویی شوری از محیط ریشه و تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکانهای مسقف به ویژه مرکبات توصیه شده است.
همچنین به پرورش دهندگان قارچ، گلخانهداران و انبارداران توصیه شده است که تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالنها با توجه به کاهش دما و وقوع برف، کنترل دما و رطوبت انبارها با توجه به افزایش رطوبت جهت جلوگیری از خسارت بیماریهای قارچی و بسته نگهداشتن دریچههای گلخانهها هنگام کاهش دما و بارش را در نظر گیرند.
طبق این اطلاعیه به مرغداران و دامداران نیز توصیه شده که تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالنها با توجه به کاهش دما، عدم استفاده از آب باران برای دامها، تهیه خوراک پر انرژی برای دامها با توجه به کاهش دما و جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان آب به داخل سالنها را مد نظر قرار دهند.
استخرهای پرورش ماهی نیز به پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچههای ورودی و خروجی آب استخرها، جلوگیری از ورود آب گلآلود به استخرها با توجه به حجم بالای روان آب و سیلابی شدن رودخانهها و عدم کوددهی به استخرهای پرورش ماهی گرمآبی، کاهش غذادهی به میزان نصف نرمال به دلیل ابرناکی و کاهش دما توجه کنند. خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها با توجه به وقوع بارشها، عایقبندی و محافظت از کندوها در مقابل بارش، کاهش دما و وزش باد، تغذیه کمکی کلونیها جهت زمستانگذرانی و عدم چرای دام در مراتع و انتقال دامها به مکان سرپوشیده هنگام وقوع بارش را در نظر گیرند.
برای نگهداری از ماشینآلات و ادوات کشاورزی نیز تخلیه آب و جمعآوری لولهها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر و استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشینآلات کشاورزی و محافظت از ادوات کشاورزی با توجه به روند کاهشی دما و آغاز بارشها توصیه شده است.
سومین اطلاعیه هشدار هواشناسی نیز با سطح زرد برای پنجشنبه تا دوشنبه صادر شده است. مخاطره این سامانه شامل بارش باران، رعد و برق در نواحی گرمسیر، وزش باد شدید موقت در ارتفاعات و نقاط سردسیر، بارش برف، مهآلودگی و کاهش محسوس دما از جمعه از سمت نیمه غربی است.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور پنجشنبه استانهای تهران، البرز، قزوین، زنجان، قم، نیمه شرقی کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، اصفهان، مرکزی، یزد، شمال غرب کرمان، فارس، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. این وضعیت جوی جمعه در استانهای تهران، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان، نیمه غربی هرمزگان، فارس، بوشهر، خوزستان و لرستان پیشبینی میشود.
شنبه استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و یکشنبه، استانهای گیلان، مازندران، گلستان، نوار شرقی اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان این شرایط جوی راتجربه میکنند. دوشنبه نیز استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، یزد، خراسان رضوی و گیلان با این شرایط روبرو خواهند شد.
اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جادهها بهویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، مهگرفتگی و کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت، محصولات و ماشینآلات کشاورزی از جمله آثار این مخاطره است.
سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از سفرهای غیر ضروری بهویژه در گردنههای برفگیر توصیه کرده است همچنین رانندگان خودروهای خود را به وسایل زمستانی و سوخت کافی مجهز و از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند. فعالیتهای کوهنوردی و تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی را به تعویق بیندازند.
نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها نیز آمادگی لازم داشته باشند و دستگاههای اجرایی نیز باید جهت برفروبی در جادهها آماده باشند. عشایر و دامداران هم باید از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیلها خودداری کنند.
گفتنی است، در هشدار نارنجیرنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود. هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.