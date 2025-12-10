حکم انتصاب سامان قدوسی در وزارت نفت

به گزارش تابناک به نقل از وزارت نفت، در متن حکم محسن پاکنژاد که عصر چهارشنبه منتشر شد، آمده است:
«با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب میشوید.
تدوین و ترسیم نقشه راه اثرگذار در حوزه روابط عمومی، ارتباط مستمر با رسانهها و مرتبطین این حوزه و انعکاس شفاف و دقیق اقدامات و تلاشهای بدون وقفه مدیران و کارکنان صنعت نفت در خدمت به کشور، از وظایف و مأموریتهایی است که انتظار میرود با جدیت پیگیری و نهایی شود.
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله از درگاه خداوند منان خواستارم.»
قدوسی پیش از وزارت نفت، مدیر روابط عمومی شركت ملی نفت ایران بود و مدیریت روابط عمومی پتروشیمی آریاساسول را نیز در كارنامه دارد.
حضور وی در حوزه رسانه ای نفت از خبرنگاری باشگاه خبرنگاران جوان آغاز شد.