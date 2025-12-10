به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود همچنین تا روز جمعه (۲۱ آذرماه) فعالیت متناوب سامانه بارشی موجب افزایش ابر و وزش باد به‌ویژه در نیمه شمالی استان و ارتفاعات می‌شود و در برخی ساعات بارش باران و برف و احتمال رعد و برق را به همراه دارد. نیمه جنوبی استان نیز گاهی وزش باد شدید همراه با بارش باران پیش‌بینی شده است.

همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها شدت فعالیت این سامانه امروز است و از روز پنجشنبه (۲۰ آذرماه) تا اوایل هفته آینده کاهش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. این کاهش دما همراه با شکل‌گیری مه و یخبندان در دامنه‌ها و ارتفاعات خواهد بود.

آسمان تهران فردا پنجشنبه (۲۰) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد به‌تدریج افزایش ابر با احتمال رگبار باران و رعد و برق با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۲۵ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد به‌تدریج افزایش ابر گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.