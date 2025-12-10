خبر جدید از پرونده چای دبش

اجرای حکم ۷ نفر از‌ محکومان متواری پرونده چای دبش با صدور دستور جلب برای چندمین بار در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اجرای حکم این افراد از زمان قطعی شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه 16 آذر ماه 1404 از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است. محکومان یاد شده متواری هستند.

همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع الخروج و‌ ممنوع المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است. تاکنون 11 نفر از محکومین جلب و در حال اجرای حکم هستند.