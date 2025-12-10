سقوط مرموز هواپیمای نظامی!

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، روسیه سه‌شنبه اعلام کرد، تمام سرنشینان یک هواپیمای باربری نظامی که در منطقه ایوانوف در ۲۰۰ کیلومتری شرق مسکو سقوط کرد، جان باختند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کمیته تحقیقات روسیه که مسئول بررسی حوادث و جرائم بزرگ است، درباره شمار جانباختگان گزارشی منتشر نکرد اما خبرگزاری تاس اعلام کرد که در هنگام سقوط هفت نفر در هواپیما بودند.

کمیته تحقیقات روسیه تصریح کرد: یک هواپیمای آنتونوف-۲۲ نهم دسامبر (۱۸ آذر) در جریان یک پرواز آزمایشی سقوط کرد و همه خدمه آن کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که این هواپیما پس از تعمیر به پرواز درآمده بود و در «یک منطقه غیرمسکونی سقوط کرد.»