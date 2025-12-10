میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار درباره آنفولانزای مرگبار پاییزی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:هر ده سال به طور معمول یک نوع جدید از ویروس آنفلوانزا در دنیا شیوع پیدا می کند و اپیدمی می‌شود و سپس در سال بعد آن را در واکسن قرار می‌دهند.
هشدار درباره آنفولانزای مرگبار پاییزی

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ مینو محرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماری‌های عفونی، در پاسخ به این پرسش که چرا شیوع آنفلونزا در پاییز امسال مرگبار شده است، به خبرنگار ایلنا گفت: به این دلیل است که هر ده سال به طور معمول یک نوع جدید از ویروس آنفلوانزا در دنیا شیوع پیدا می‌کند و اپیدمی می‌شود و سپس در سال بعد آن را در واکسن قرار می‌دهند.

وی افزود: نوع جدید ویروس آنفلونزا هم شدت بیماری و هم قدرت سرایت آن بیشتر از آنفولانزای نوع A است که پیش از این وجود داشت. واکسن‌ها تا حدودی قدرت سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند، اما بر روی این نوع خاص آنفولانزا که امسال در دنیا پخش شده، مؤثر نیستند.

این متخصص بیماری‌های عفونی اظهار کرد:، چون ویروس جدیدی به وجود آمده، سال آینده در واکسن قرار می‌گیرد. به همین دلیل، نوع شدید آنفولانزا می‌تواند بسیار سطحی، زودگذر و ملایم باشد، اما می‌تواند همزمان بسیار شدیدتر باشد. بنابراین، مردم باید مراقب باشند. به همین دلیل توصیه می‌کنم اگر کسی بیمار شد، استراحت کند و زودتر به پزشک مراجعه نماید.

محرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر، وضعیت در برخی استان‌ها بدتر شده است، اما آمار دقیق وزارت بهداشت در دسترس نیست. اما می‌توان گفت که این وضعیت به سرعت در حال گسترش است و در همه جای ایران، به ویژه در مناطقی که هوا سردتر است، زودتر شیوع پیدا می‌کند.

مینو محرز آنفولانزا مرگبار پاییز ویروس
