میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شوک جدید وزیر نیرو درباره قیمت آب

علی‌آبادی وزیر نیرو گفت: اقدام در دست اجرا این است که افرادی که بر اساس الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، از آب یارانه‌ای یا دولتی بهره‌مند شوند؛ اما برای مصرف مازاد، بازاری تدارک دیده می‌شود تا بخش خصوصی بتواند در آن رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۴۶
| |
2165 بازدید
|
۱۴
شوک جدید وزیر نیرو درباره قیمت آب

 علی‌آبادی وزیر نیرو گفت: تا زمانی‌که اقتصاد آب سامان نیابد، محیط کسب‌وکار این حوزه برای سرمایه‌گذاران جذاب نخواهد شد و دولت به‌دنبال ایجاد بازار رقابتی آب با محوریت بخش خصوصی است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، درباره برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اصلاح اقتصاد آب اظهار کرد: تا زمانی‌که اقتصاد آب درست نشود، محیط کسب‌وکار آن جذاب نخواهد شد و سرمایه‌گذار تمایلی به ورود به این بخش ندارد.

او ادامه داد: اقدام در دست اجرا این است که افرادی که بر اساس الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، از آب یارانه‌ای یا دولتی بهره‌مند شوند؛ اما برای مصرف مازاد، بازاری تدارک دیده می‌شود تا بخش خصوصی بتواند در آن رقابت کند.

وزیر نیرو افزود: این بازار می‌تواند از طریق بورس یا بورس انرژی شکل بگیرد و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر عهده سازمان بورس است. به‌عنوان نمونه، تولید آب شیرین از منابع لب‌شور یا شور و همچنین تصفیه فاضلاب از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اقتصادی شدن بازار آب کمک کند.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار آب کاملاً دولتی است، گفت: هدف ما اصلاح و بازآفرینی این بازار به‌گونه‌ای است که رقابت و کارایی در آن تقویت شود.

او در پاسخ به پرسشی درباره تغییر الگوی کشت اظهار کرد: مسئولیت اصلی این موضوع با وزارت جهاد کشاورزی است و مذاکراتی در این زمینه میان دو وزارتخانه انجام شده است. همان‌طور که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی سازمانی تشکیل شده، لازم است چنین ساختاری نیز در حوزه آب ایجاد شود.

وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: آب باید به‌صورت بهینه مصرف شود تا در هر هکتار با استفاده از میزان مشخصی آب، محصول بیشتری تولید شود. این موضوع از برنامه‌های مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر نیرو علی آبادی اقتصاد مصرف آب صرفه جویی آب یارانه ای
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مشترکان را به صرفه جویی انرژی ترغیب کنیم
قطعی برق شبانه را کاهش می‌دهیم
وزیر نیرو: قیمت آب باید بازنگری شود
وزیر نیرو: جای یک جوان را گرفته‌ام
گزینه جیره‌بندی آب روی میز می‌رود
تا پایان سال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد
توضیح وزیر نیرو درباره قطعی شبانه آب
وزیر نیرو عامل چالش‌های صنعت آب و برق را معرفی کرد
وزیر نیرو خواستار رعایت الگوی ۱۳۰ لیتر شد
گران‌ترین و ارزان‌ترین آب در ایران
تهرانی‌ها صرفه جویی کنند
صرفه جویی ۳ میلیارد متر مکعبی آب با اجرای الگوی کشت
وزیر نیرو: وضعیت آب تهران مطلوب نیست
تهران تا چند روز دیگر آب دارد؟
احتمال افت فشار آب در تهران
ضرب‌الاجل وزیر نیرو برای اصلاح شیوه‌های مصرف آب
۱۷ نکته درباره صرفه‌جویی آب
در آب صرفه‌جويي نكنيد، بيمار مي‌شويد
هر تهرانی روزانه چند لیتر آب مصرف می‌کند؟
پیشی گرفتن مصرف آب از میزان تولید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
36
پاسخ
مصرف بر اساس الگوی مصرف شما یعنی شیر آب بسته باشد و مردم آب استفاده نکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
7
پاسخ
مسابقه گران کردن در دولت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
8
پاسخ
آقای وزیر
بنزین گران
گاز گران
آب گران
گوشت گران و کمیاب
حبوبات گران
خرج زندگی برای همه سخت و گران
شما در یک جمله بفرما در این مدت در حوزه کاری خودت غیر از گرانی چه کار کرده ای ؟
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
4
پاسخ
یاد قدیما به خیر میراب داشتیم الان هم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
6
پاسخ
می خوان گرون کنن هی دارن با کلمات بازی می کنن. الگوی مصرف
میلاد دوباره
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
13
پاسخ
فقط استرس ....فقط فشار حداکثزی .....فقط ناتوانی در انجام امور محوله....وفقط حرف حرف حرف بدون یه عمل بخردانه....خود وزیر ماهیانه چقدر انرژی مصرف میکنه که انقدر فرمایش داره؟؟؟؟؟
نکنه مصرف انرژی هم انرژی سفید و سیاه داره؟؟؟؟؟؟؟
کارشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
7
پاسخ
رعایت الگوی مصرف خوب است، اما مهم تر از آن رعایت الگوی تولید، توزیع، فنی و مدیریتی است. این یک چرخه کامل است. رعایت یکی دردی را دوا نمی کند و باعث خسران اقشار ضعیف است. بجای خواب و خیال از دانش روز و الگوهای مدیریت مصرف آب سایر کشورهای فقیر اما توانمند استفاده کنید. کل مصرف بخش خانگی به 7 درصد مصرف کل آب کشور نمی رسد. علت را جای دیگری جستجو کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
7
5
پاسخ
چیزی نیست از کارشناسای پزشکیانه که ۱۶ میلیون ساده لوح دنیاپرست راحت طلب بهش رای دادید پای تاوان انتخاب غلطتون وایسا و لذت ببر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
فکر می کنی عاقل فقط خودتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
9
پاسخ
تامین آب و برق و احتیاجات اساسی وظیفه دولت است و لاغیر. در کدام کشور تامین آب مردم با بخش خصوصی است؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
کدوم دولت دولتی که مثل نمایندگان مجلس با حداقل رای اومده بالا آمار دولت که گفته ۱۵ میلیون تازه یک سوم مردم رو بزار کنار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
7
پاسخ
بالاخره از آب هم برای اینا باید یه نونی دربیاد دیگه.خصوصی؟!!!!بقیه خصوصیاتونم دیدیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۰ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۷ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۲ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
tabnak.ir/005duI
tabnak.ir/005duI