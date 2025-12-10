قائم مقام نفت ایرانول هم از ایران خودرو آمد

به گزارش تابناک؛ این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که خبر‌های موثق از مهلت یک ماهه سازمان بازرسی کل کشور به مدیر عامل تاپیکو، مبنی بر انتصاب مدیر عامل ـ به دلیل بازنشسته بودن ـ و اعضای هیات مدیره جدید ـ نداشتن سه سال سابقه مدیر عاملی ـ بر اساس دستورالعمل جدید هیات دولت و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره جدید ظرف هفته‌های آینده خبر می‌دهند.



گفتنی است، در سوابق شهسوار، مدیر عاملی شرکت هواپیمایی جم ایر و هپکو و دبیر کمیته املاک ایران خودرو، عضو هیات مدیره شرکت ترنیان سهم ایران خودرو و هیات مدیره شرکت‌های سیمانی، ساختمانی، نساجی و کشاورزی دیده می‌شود.