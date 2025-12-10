قیمت خودرو امروز 19 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 19 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان تحت تاثیر فضای تورمی و انتظارات افزایشی فروشندگان، روند صعودی قیمت‌ها را حفظ کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود تداوم رشد قیمت‌ها، سطح معاملات همچنان در رکود قرار دارد و خریداران با احتیاط بیشتری در بازار حضور دارند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز،از سوی دیگر، کاهش عرضه موثر در بازار و تداوم ابهام در سیاست‌های وارداتی باعث شده چشم‌انداز اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت تضعیف شود. کارشناسان معتقدند گرچه مسیر فعلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما این روند بیش از آنکه متکی بر تقاضای واقعی باشد، بر پایه فضای روانی و انتظارات تورمی شکل گرفته و به همین دلیل از شکنندگی بالایی برخوردار است.



قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 55 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 280 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ری‌را رشد 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و به باشگاه خودروهای دو میلیارد تومانی پیوست.

سهند S نسبت به روز گذشته 54 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 850 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک GL افزایش بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با قیمت یک میلیارد و 320 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما 8S و چانگان CS35 خلاف روند افزایشی بازار حرکت کردند. هایما 8S افت 70 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و 980 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از طرف دیگر، چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت دو میلیارد و 440 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

تیگو 7 هیبرید در صدر فهرست نوسانات قیمتی خودروهای مونتاژی قرار گرفت. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی 90 میلیون تومان گران شد و روی قله سه میلیارد و 670 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، X22 پرو دستی 15 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 390 میلیون تومان رسید.

کی‌ام‌سی X5 رشد بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با قیمت دو میلیارد و 590 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، جک J4 نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و 330 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.