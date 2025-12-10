میلی صفحه خبر لوگو بالا
اجرای طرح زوج‌ یا فرد در تهران تا پایان سال

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران از اجرای طرح زوج‌‌یافرد در تهران تا پایان سال (شب عید) خبر داد.
اجرای طرح زوج‌ یا فرد در تهران تا پایان سال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حسن عباس‌نژاد، دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، درباره اجرای طرح زوج یا فرد در پایتخت و اعلام دیرهنگام پلیس راهور اظهار کرد: این موضوع بر اساس مصوبه کارگروه بوده و تصمیمات اتخاذ‌شده لغو نشده است.

وی افزود: این موضوع مصوبه‌ای است که قبلاً تصویب شده، همچنان برقرار است و تغییری در آن ایجاد نشده که نیاز به اعلام لغو یا اجرای دوباره باشد.

عباس‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش آلودگی، این محدودیت‌ها ادامه خواهد داشت و متأسفانه این شرایط تا ایام عید نیز پابرجاست.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران افزود: به‌طور مشخص اعلام می‌کنم که طرح زوج یا فرد تا پایان سال در تهران اجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر وضعیت آلودگی هوا مناسب شود آیا همچنان طرح زوج یا فرد اجرا می‌شود، گفت: با وجود تغییرات مقطعی در شرایط جوی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد وضعیت هوا تا حوالی عید بهبود محسوسی نخواهد داشت و بر همین اساس، اجرای طرح زوج یا فرد تا پایان سال قطعی است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۳۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
55
پاسخ
متاسفانه بجای اینکه به فکر یک راهکار اساسی برای رفع آلودگی هوا باشند، تنها راه حل مدیران واقعا" بی کفایت ، تعطیلی مدارس و زوج و فرد کردن خودروهاست.در این چند سال اخیر چقدر توانستید از آلودگی هوا کم کنید؟ چقدر بودجه هزینه کرده اید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
کارشناس پزشکیان پسنده. به اون شانزده میلیون ساده لوحی که بهش رای دادن بگو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حق با شماست. کاش به جلیلی رای داده بودیم لااقل تا الان قطار رو برده بود ته دره خلاص شده بودیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
5
36
پاسخ
این یک ظلم به پلاک های فرد است که فقط دوروز کاری دارند
خوب بگید هر ماشین مثلا تا پایان سال 20 روز میتواند تردد کند که عادلانه باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
گیر نده مملکت پزشکیان طور جلو میره تهرانو باید تحلیه کنیم برید جاجرود
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
تو به اصل این کار که اشتباهه کاری نداری و می گی کار اشتباه رو قبول داری فقط به اینکه پلاک زوج کمتر ظلم می شه کار داری؟
بابا
اصل کار اشتباهه!!!!
احمدرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حق بیمه برای 365 روز سال میگیرند ولی نصف سال را اجازه تردد نمیدهند. پس مبلغ حق بیمه را هم نصف کنید
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
44
پاسخ
آخه این چه را حلی هست که در نهایت تاثیر چندانی هم ندارد..فقط منبع در امد شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
25
پاسخ
بهتر بگید که اجرای طرح زوج و فرد تا آخر عمر !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
33
پاسخ
این مقامات هنوز نفهمیده اند که تعطیلی و زوج و فرد فقط برای روزهای محدود و در حالت اضطرار باید انجام شود و به طور پیوسته اثری ندارد راهکارهای موثر را به فراموشی سپرده اند.
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
45
پاسخ
این آقا اول بره حمل و نقل عمومی رو افزایش بده بعد بیاد دستور صادر کنه
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
این مسئولان خبره عزیز عوض اینکه جلوگیری کنند از وقوع سیل صبر می کنند سیل بیاد بعد شروع به پیام و سخنرانی مبنی بر اینکه لب رودخانه نرید وسایلتون را از آب بیرون بکشید به ارتفاعات بروید با سطل آب تو منزل را خالی کنید و... مرد حسابی پس وظیفه تو چیست این اقدامات و مردم بلدند پس تو حقوق میگیری مسئول چی هستی صبر کنی خانه آتش بگیرد بعد بگی چطور خاموش کنیم . اینطوری باشه ما مسئول نمی خواهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
45
پاسخ
سعی میکنم دهنم باز نشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
سخته...خیلی سخت
مصطفی خان کرمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
29
پاسخ
باسلام وقتی برای استفاده از خیابانها وخدمات ذیربط شهری سالیانه عوارض خودرویی و.... پرداخت میکنی در حالیکه نیمی از ایام زمستان و پاییز و بعضا بهار و تابستان حق استفاده از خودری شخصیت را نداری. ایا این روزها در پرداخت عوارض محاسبه و کسر میگردد یا فقط یکطرفه پرداختیها صورت پذیرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
با همین بهانه آلودگی عوارض شهرداری خودروها امسال چهار برابر شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
29
پاسخ
آلودگی 2.5 میکرون ربطی به سواری نداره این کار را نکن حسن !
مننن
|
Finland
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
35
پاسخ
ما نخوایم شما برای ما تصمیم گیری کنی باید چی کار کنیم؟
