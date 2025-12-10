اجرای طرح زوج‌ یا فرد در تهران تا پایان سال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حسن عباسنژاد، دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، درباره اجرای طرح زوج یا فرد در پایتخت و اعلام دیرهنگام پلیس راهور اظهار کرد: این موضوع بر اساس مصوبه کارگروه بوده و تصمیمات اتخاذشده لغو نشده است.
وی افزود: این موضوع مصوبهای است که قبلاً تصویب شده، همچنان برقرار است و تغییری در آن ایجاد نشده که نیاز به اعلام لغو یا اجرای دوباره باشد.
عباسنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش آلودگی، این محدودیتها ادامه خواهد داشت و متأسفانه این شرایط تا ایام عید نیز پابرجاست.
دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران افزود: بهطور مشخص اعلام میکنم که طرح زوج یا فرد تا پایان سال در تهران اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر وضعیت آلودگی هوا مناسب شود آیا همچنان طرح زوج یا فرد اجرا میشود، گفت: با وجود تغییرات مقطعی در شرایط جوی، پیشبینیها نشان میدهد وضعیت هوا تا حوالی عید بهبود محسوسی نخواهد داشت و بر همین اساس، اجرای طرح زوج یا فرد تا پایان سال قطعی است.