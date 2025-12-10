میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان پرحاشیه درگیری مرگبار قهوه‌خانه اوشان

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از شناسایی و دستگیری دو عامل درگیری منجر به قتل مرد ۴۲ ساله در محدوده اوشان تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۳۱
| |
1986 بازدید

پایان پرحاشیه درگیری مرگبار قهوه‌خانه اوشان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: در ساعت ۰۲:۲۶ بامداد مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل و انتقال مجروح به بیمارستان شهدای تجریش به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله اکیپ بررسی صحنه قتل به‌همراه بازپرس ویژه قتل، تیم تشخیص هویت و کارشناس پزشکی‌قانونی در سردخانه بیمارستان حاضر شدند. جسد مردی به هویت معلوم ۴۲ ساله، مشاهده شد که در معاینه اولیه آثار متعدد جراحت افقی با سلاح سرد در نواحی سر، گردن، کتف، کمر و ساعد چپ وی مشاهده شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: در تحقیقات میدانی اولیه مشخص شد ساعت ۰۱:۰۰ همان شب مقتول در آدرس بلوار اوشان، در قهوه‌خانه با دو مرد ناشناس درگیر شده و بر اثر ضربات چاقو زخمی و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است که متأسفانه جان خود را از دست داده و ضاربان از محل گریخته‌اند.

نثاری افزود: در بازبینی تصاویر دوربین مداربسته قهوه‌خانه و تحقیقات محلی، هویت دو نفر از عاملان درگیری مشخص شد که هردود در محدوده سنی ۲۴ و ۲۵ ساله بودند. در ادامه بررسی‌ها محرز شد هر دو پس از وقوع درگیری با خودروی پژو ۲۰۷ مشکی‌رنگ از محل گریخته‌اند.

وی گفت: با شناسایی دقیق محل‌های رفت‌وآمد متهمان، طی عملیات ضربتی کارآگاهان اداره دهم هر دو نفر دستگیر شدند. هنگام دستگیری، آثار جراحت در هر دو دست متهم یکی از متهمان مشهود بود که با هماهنگی اورژانس تحت‌الحفظ به مرکز درمانی منتقل شد.

به گفته این مقام انتظامی، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد شب حادثه، سامان در داخل خودرو در حال گفت‌و‌گو با خانم جوانی، روبه‌روی قهوه‌خانه بوده که مقتول از بیرون به آنها نگاه کرده و همین مسئله باعث مشاجره لفظی و درگیری شده است. در ادامه، بهرام برای حمایت از دوستش وارد صحنه شده و با چاقو ضرباتی به مقتول وارد کرده است.

نثاری افزود: متهمان با دستور مرجع قضایی به اتهام مشارکت در قتل عمد بازداشت موقت شده‌اند. تحقیقات برای بررسی انگیزه دقیق و کشف جزئیات بیشتر ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل هیجانات آنی و پیشگیری از درگیری‌های خیابانی، تأکید کرد: درگیری‌های لحظه‌ای بر پایه سوء‌تفاهم و خشم ناگهانی، می‌تواند در کمتر از چند ثانیه به جنایتی جبران‌ناپذیر تبدیل شود. از شهروندان انتظار می‌رود در مواجهه با اختلافات یا تحریکات فردی، محیط را ترک کرده و موضوع را از طریق پلیس یا مراجع قضایی پیگیری کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قهوه خانه اوشان مرگبار پایتخت قتل عمد بازداشت
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار درباره آنفولانزای مرگبار پاییزی
دستور فوری اژه‌ای به قضات درباره بازداشت متهمان
بازداشت ۲ نفر از عوامل برگزارکننده ماراتن کیش
موگرینی بازداشت شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
مرگ مشکوک زن پس از افشای خیانت همسرش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۰ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۷ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۲ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005du3
tabnak.ir/005du3