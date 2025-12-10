به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: در ساعت ۰۲:۲۶ بامداد مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل و انتقال مجروح به بیمارستان شهدای تجریش به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله اکیپ بررسی صحنه قتل بههمراه بازپرس ویژه قتل، تیم تشخیص هویت و کارشناس پزشکیقانونی در سردخانه بیمارستان حاضر شدند. جسد مردی به هویت معلوم ۴۲ ساله، مشاهده شد که در معاینه اولیه آثار متعدد جراحت افقی با سلاح سرد در نواحی سر، گردن، کتف، کمر و ساعد چپ وی مشاهده شد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: در تحقیقات میدانی اولیه مشخص شد ساعت ۰۱:۰۰ همان شب مقتول در آدرس بلوار اوشان، در قهوهخانه با دو مرد ناشناس درگیر شده و بر اثر ضربات چاقو زخمی و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است که متأسفانه جان خود را از دست داده و ضاربان از محل گریختهاند.
نثاری افزود: در بازبینی تصاویر دوربین مداربسته قهوهخانه و تحقیقات محلی، هویت دو نفر از عاملان درگیری مشخص شد که هردود در محدوده سنی ۲۴ و ۲۵ ساله بودند. در ادامه بررسیها محرز شد هر دو پس از وقوع درگیری با خودروی پژو ۲۰۷ مشکیرنگ از محل گریختهاند.
وی گفت: با شناسایی دقیق محلهای رفتوآمد متهمان، طی عملیات ضربتی کارآگاهان اداره دهم هر دو نفر دستگیر شدند. هنگام دستگیری، آثار جراحت در هر دو دست متهم یکی از متهمان مشهود بود که با هماهنگی اورژانس تحتالحفظ به مرکز درمانی منتقل شد.
به گفته این مقام انتظامی، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد شب حادثه، سامان در داخل خودرو در حال گفتوگو با خانم جوانی، روبهروی قهوهخانه بوده که مقتول از بیرون به آنها نگاه کرده و همین مسئله باعث مشاجره لفظی و درگیری شده است. در ادامه، بهرام برای حمایت از دوستش وارد صحنه شده و با چاقو ضرباتی به مقتول وارد کرده است.
نثاری افزود: متهمان با دستور مرجع قضایی به اتهام مشارکت در قتل عمد بازداشت موقت شدهاند. تحقیقات برای بررسی انگیزه دقیق و کشف جزئیات بیشتر ادامه دارد.
وی با اشاره به اهمیت کنترل هیجانات آنی و پیشگیری از درگیریهای خیابانی، تأکید کرد: درگیریهای لحظهای بر پایه سوءتفاهم و خشم ناگهانی، میتواند در کمتر از چند ثانیه به جنایتی جبرانناپذیر تبدیل شود. از شهروندان انتظار میرود در مواجهه با اختلافات یا تحریکات فردی، محیط را ترک کرده و موضوع را از طریق پلیس یا مراجع قضایی پیگیری کنند.