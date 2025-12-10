میلی صفحه خبر لوگو بالا
تیتر عجیب روزنامه منتقد خطاب به معاون پزشکیان!

این اظهارنظر قائم‌پناه کاملا خلاف واقع است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۲ ماه پایانی دولت سیزدهم کاملا نزولی بود.
تیتر عجیب روزنامه منتقد خطاب به معاون پزشکیان!

به گزارش تابناک؛ در حالی که در دولت پزشکیان، تورم دوباره افزایشی شده و در همین مدت کوتاه، تورم بعضی از اقلام خوراکی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و حتی صدای طرفداران دولت را هم درآورده است، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان به دولت شهید رئیسی تکه‌ انداخته و مدعی شده که اگر مسیر دولت قبل ادامه داشت تورم ۷۰ درصد شده بود.

این اظهارنظر قائم‌پناه کاملا خلاف واقع است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۲ ماه پایانی دولت سیزدهم کاملا نزولی بود.

مثلا تورم نقطه به نقطه شاخص کل از ۳۹.۸ درصد در مرداد ۱۴۰۲ به ۳۱.۶ درصد در مرداد ۱۴۰۳ کاهش یافت. این روند نزولی در تورم مواد غذایی نمود بیشتری داشت، بطوری که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۳۸.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۲ به ۲۴.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۳ رسیده بود. قطعا اگر آن روند نزولی تورم در دولت سیزدهم ادامه پیدا کرده بود، شاخص تورم هم‌اکنون در آستانه ورود به کانال ۲۰ درصد بود.

