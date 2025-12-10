میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضرب‌الاجل آمریکا به اوکراین برای پایان جنگ

یک نشریه انگلیسی شامگاه سه‌شنبه از ضرب‌الاجل چند روزه دولت آمریکا به اوکراین برای پاسخ دادن به طرح واشنگتن برای پایان جنگ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۱۶
| |
1203 بازدید

ضرب‌الاجل آمریکا به اوکراین برای پایان جنگ

یک نشریه انگلیسی شامگاه سه‌شنبه از ضرب‌الاجل چند روزه دولت آمریکا به اوکراین برای پاسخ دادن به طرح واشنگتن برای پایان جنگ خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نشریه «فایننشال تایمز» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که مقام‌های دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ»، به «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین چند روز فرصت داده‌اند تا به طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ پاسخ دهد.

این منابع که نامشان فاش نشد به این نشریه گفتند، زلنسکی به سران اروپایی اطلاع داده که «استیون ویتکاف» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا و «جارد کوشنر» داماد ترامپ در تماس تلفنی به تاریخ ششم سپتامبر، او را تحت فشار قرار داده‌اند تا سریع تصمیم بگیرد.

در این گزارش همچنین آمده است: «یک مقام آگاه با اشاره به مهلت‌هایی که واشنگتن برای کی‌یف تعیین کرده، گفت که ترامپ امیدوار است این توافق تا کریسمس منعقد شود». 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زلنسکی آمریکا ترامپ صلح طرح صلح هرمز کی یف خبر فوری
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: من سالن رقص می‌سازم، شما صرفه‌جویی کنید
شرط ترامپ برای مذاکره بعدی با زلنسکی
آمریکا: زلنسکی یا باید تغییر کند یا می‌رود
زلنسکی از ترامپ عذرخواهی کرد
زلنسکی، پوتین را به استانبول می‌کشاند
«زلنسکی» به مکان امن می رود!
اوکراین درخواست صلح ترامپ را رد کرد
ترامپ: پوتین بیشتر از زلنسکی از توافق صلح استقبال می‌کند
تقدیر مدودف از اخراج زلنسکی از کاخ‌سفید
حمله شدید ماکرون به مسکو!
امیدواری گوترش به پایان جنگ اوکراین رنگ باخت
اظهارنظر بسیار عجیب زلنسکی پس از جدال با ترامپ
ترامپ به زلنسکی هشدار داد!
ترامپ: زلنسکی «دیکتاتور» است!
بیانیه ترامپ بعد از دیدار با زلنسکی چه بود؟
تصادف رانندگی رئیس جمهور اوکراین در کی یف
زلنسکی: به زودی به آمریکا می‌روم
صلح ترامپ، شرط پوتین: آیا اوکراین قربانی می‌شود؟
زلنسکی: روسیه نمی‌تواند کی‌یف را تسخیر کند
هدیه خاص زلنسکی به فرمانده ارتش اوکراین
با وجود بی‌اعتنایی ترامپ، زلنسکی از ترامپ و مردم آمریکا تشکر کرد!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۰ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۷ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۲ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
tabnak.ir/005dto
tabnak.ir/005dto