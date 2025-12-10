یک نشریه انگلیسی شامگاه سه‌شنبه از ضرب‌الاجل چند روزه دولت آمریکا به اوکراین برای پاسخ دادن به طرح واشنگتن برای پایان جنگ خبر داد.

ضرب‌الاجل آمریکا به اوکراین برای پایان جنگ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نشریه «فایننشال تایمز» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که مقام‌های دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ»، به «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین چند روز فرصت داده‌اند تا به طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ پاسخ دهد.

این منابع که نامشان فاش نشد به این نشریه گفتند، زلنسکی به سران اروپایی اطلاع داده که «استیون ویتکاف» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا و «جارد کوشنر» داماد ترامپ در تماس تلفنی به تاریخ ششم سپتامبر، او را تحت فشار قرار داده‌اند تا سریع تصمیم بگیرد.

در این گزارش همچنین آمده است: «یک مقام آگاه با اشاره به مهلت‌هایی که واشنگتن برای کی‌یف تعیین کرده، گفت که ترامپ امیدوار است این توافق تا کریسمس منعقد شود».