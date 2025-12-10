میلی صفحه خبر لوگو بالا
واژگونی اتوبوس در مسیر اصفهان +جزییات

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از واژگونی یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور «یاسوج به اصفهان» با ۱۳ مصدوم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۱۳
| |
1902 بازدید
واژگونی اتوبوس در مسیر اصفهان +جزییات

پرویز غفار فرد افزود: در نخستین ساعات بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴، وقوع یک حادثه ترافیکی شدید در محدوده‌ی دوراهی روستای «باگ» شهرستان دنا، بعد از پمپ گاز به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی اظهار کرد: بر اساس این گزارش، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از عسلویه به مقصد اصفهان در حرکت بود، به دلیل لغزندگی ناشی از بارندگی جاده دچار انحراف به چپ شده و پس از سقوط از ارتفاع حدود ۵ متری، چندین بار معلق خورده است.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد:این حادثه در ساعت ۰۳:۳۶ بامداد به سامانه ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

غفارفرد که شخصاً در دقایق اولیه در محل حادثه حضور یافت و فرماندهی عملیات را بر عهده داشت، تصریح کرد: شدت برخورد به شکلی بود که پیش‌بینی افزایش تعداد مصدومان را داشتیم، اما با اقدام سریع تیم‌های ما و همکاری نیروهای هلال‌احمر، عملیات رهاسازی و انتقال مصدومان در کمترین زمان ممکن انجام شد.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۳ مصدوم داشتیم که ۲ نفر از آن‌ها در وضعیت وخیم و سایرین در شرایط مساعد قرار داشتند.

سرپرست اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: مصدومان این حادثه رانندگی توسط ۶ پایگاه اورژانس و یک پایگاه هلال احمر به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافتند. 

غفار فرد اظهارکرد: یک ست نجات هلال‌احمر نیز در محل برای انجام عملیات رهاسازی مصدومان گرفتار مستقر شد که نقش بسیار مهمی در تسریع عملیات امداد رسانی داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد، وی اضافه کرد: این حادثه یکی از گسترده‌ترین مأموریت‌های ترافیکی هفته‌های اخیر در محورهای کوهستانی استان کهگیلویه و بویراحمد بود که با مدیریت میدانی و هماهنگی دقیق تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و همکاری هلال‌احمر، با موفقیت به پایان رسید.
 

سقوط واژگونی اتوبوس تصادف جاده اصفهان مصدومین
