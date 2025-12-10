دفاع دوآتیشه روزنامه اصولگرا از ظریف

در میان هجمه‌های سازمان‌یافته علیه کشورمان در محیط پرمنازعه منطقه‌ای و بین‌المللی، قطعاً وجود شخصیت‌های سیاسی که مقبولیت جهانی داشته و بتوانند مقابل جنگ روانی دشمنان قد علم کرده و صدا و نیات واقعی جمهوری اسلامی را به بیرون منعکس کرده و به گوش جهانیان برسانند مسئله مهمی است.

علی لاریجانی که این روزها در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفر به پایتخت‌های مختلف گوشه‌ای از بار سیاست خارجی را بر دوش گرفته از این دست است. البته که در ایران از چنین سیاستمدارانی کم نداریم.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس؛ محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی نیز اگرچه نقدهای جدی از سوی برخی جریان‌ها به علت هزینه‌های تحمیلی به کشور در توافق‌نامه برجام به او وارد است اما کسی است که حرفش در دنیا به ویژه محافل نزدیک به غرب خریدار داشته و می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

بیست و سومین نشست «مجمع دوحه» که به تازگی برگزار شد چنین صحنه‌ای بود، جایی که ظریف با ظرافت مقابل مغلطه‌ها قد علم کرد و ایستاد.

وزیر خارجه پیشین در پنل «ایران و محیط امنیتی در حال تغییر منطقه‌» که در قالب فروم دوحه ۲۰۲۵ انجام گرفت با یادآوری اقدام‌های ضدایرانی اعراب همسایه در مقاطع مختلف بیان کرد: «برخی کشورهای منطقه از دهه ۷۰ دست به اقداماتی زدند. آن‌ها تا امروز مدام می‌گویند جزایر ما (تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) را پس بدهید، در حالی ‌که گذشته را نادیده می‌گیرند. اگر قرار است درباره گذشته صحبت کنیم، باید از کمک‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیارد دلاری که آن‌ها برای پروژه‌های مختلف علیه ایران داشتند نیز سخن گفت. هزار میلیارد دلار خسارتی که صدام به ایران وارد کرد نیز باید یادآوری شود».

وی با رد ادعاها درباره «ضعیف شدن ایران» افزود: «توان نظامی و قدرت امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه بی‌همتاست. ایران توانست در جنگ ۱۲روزه خسارت جدی به اسرائیل وارد کند. توانایی‌های ما ذاتی و بومی است، وارداتی نیست. به نفع همه است که این واقعیت را بپذیرند، با آن کنار بیایند و برای همکاری با ایران آماده شوند». وزیر امور خارجه پیشین همچنین با انتقاد از برخی جریان‌ها که تلاش دارند جمهوری اسلامی را به عنوان تهدید منطقه معرفی کنند، تأکید کرد: «بزرگ‌ترین تهدید، اسرائیل است که دارای اهداف توسعه‌طلبانه است. ما می‌خواهیم با اعراب کار کنیم و برای آن هزینه هم دادیم. همیشه از آرمان عربی حتی بیشتر از کشورهای عربی حمایت کردیم. ما هیچ طمع و ادعای سرزمینی نسبت به دوستانمان در منطقه نداریم. اما چرا باید ما را به خاطر مشکلاتی که اسرائیل ایجاد می‌کند، سرزنش کنند؟».

دفاع محکم ظریف از رویکرد و سیاست خارجی کشورمان در مجمع دوحه پس از آن بود که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد کشورهای عربی خلیج فارس در پی ثبات و شکوفایی تهران هستند و «نمی‌خواهند ایران به قعر سقوط کرده یا نابود شود».

فروم دوحه یک همایش بین‌المللی سالانه است که رهبران جهانی، تصمیم‌گیران، تاجران و فعالان را گرد هم می‌آورد تا درباره چالش‌های مهم جهانی بحث کنند. قسمت جالب ماجرا در نشست بیست و سوم که اداره‌ آن را «تریتا پارسی» معاون اجرایی ‌اندیشکده‌ کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه در واشنگتن بر عهده داشت هم جایی بود که وزیر پیشین امور خارجه کشورمان در اشاره به طرح موضوع میدان گازی آرش از سوی البدیوی، از کوره در رفته و وارد چالش و درگیری لفظی شد و گفت: «هر گاه که خواستیم درباره میدان آرش مذاکره کنیم، این فقط و فقط کویت بود که از گفت‌وگو خودداری کرد، نه ایران!».

با وجود نقدهای جدی بر برخی مواضع و عملکرد وزیر خارجه پیشین، دفاع جانانه ظریف از سیاست خارجی کشورمان آن هم در قلب یک پایتخت عربی که در رسانه‌های بیرونی انعکاس بسیاری داشته قابل تحسین است. اینکه در دوحه ماجرای کمک‌های بی‌دریغ اعراب به صدام حسین را پیش چشم آن‌ها آورده و یا به رغم تبلیغات علیه جمهوری اسلامی با صدای رسا رسماً کویت عامل مانع‌تراشی بر سر گفت‌وگوها بر سر میدان آرش معرفی شده، تا جایی که دبیر کل شورای همکاری در گوشه رینگ قرار گرفته و طرف ایرانی را به آرامش فرابخواند کم نیست.