میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دفاع دوآتیشه روزنامه اصولگرا از ظریف

در میان هجمه‌های سازمان‌یافته علیه کشورمان در محیط پرمنازعه منطقه‌ای و بین‌المللی، قطعاً وجود شخصیت‌های سیاسی که مقبولیت جهانی داشته و بتوانند مقابل جنگ روانی دشمنان قد علم کرده و صدا و نیات واقعی جمهوری اسلامی را به بیرون منعکس کرده و به گوش جهانیان برسانند مسئله مهمی است.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۰۸
| |
2698 بازدید
|
۴

دفاع دوآتیشه روزنامه اصولگرا از ظریف

علی لاریجانی که این روزها در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفر به پایتخت‌های مختلف گوشه‌ای از بار سیاست خارجی را بر دوش گرفته از این دست است. البته که در ایران از چنین سیاستمدارانی کم نداریم.

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس؛ محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی نیز اگرچه نقدهای جدی از سوی برخی جریان‌ها به علت هزینه‌های تحمیلی به کشور در توافق‌نامه برجام به او وارد است اما کسی است که حرفش در دنیا به ویژه محافل نزدیک به غرب خریدار داشته و می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

بیست و سومین نشست «مجمع دوحه» که به تازگی برگزار شد چنین صحنه‌ای بود، جایی که ظریف با ظرافت مقابل مغلطه‌ها قد علم کرد و ایستاد.

وزیر خارجه پیشین در پنل «ایران و محیط امنیتی در حال تغییر منطقه‌» که در قالب فروم دوحه ۲۰۲۵ انجام گرفت با یادآوری اقدام‌های ضدایرانی اعراب همسایه در مقاطع مختلف بیان کرد: «برخی کشورهای منطقه از دهه ۷۰ دست به اقداماتی زدند. آن‌ها تا امروز مدام می‌گویند جزایر ما (تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) را پس بدهید، در حالی ‌که گذشته را نادیده می‌گیرند. اگر قرار است درباره گذشته صحبت کنیم، باید از کمک‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیارد دلاری که آن‌ها برای پروژه‌های مختلف علیه ایران داشتند نیز سخن گفت. هزار میلیارد دلار خسارتی که صدام به ایران وارد کرد نیز باید یادآوری شود».

وی با رد ادعاها درباره «ضعیف شدن ایران» افزود: «توان نظامی و قدرت امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه بی‌همتاست. ایران توانست در جنگ ۱۲روزه خسارت جدی به اسرائیل وارد کند. توانایی‌های ما ذاتی و بومی است، وارداتی نیست. به نفع همه است که این واقعیت را بپذیرند، با آن کنار بیایند و برای همکاری با ایران آماده شوند». وزیر امور خارجه پیشین همچنین با انتقاد از برخی جریان‌ها که تلاش دارند جمهوری اسلامی را به عنوان تهدید منطقه معرفی کنند، تأکید کرد: «بزرگ‌ترین تهدید، اسرائیل است که دارای اهداف توسعه‌طلبانه است. ما می‌خواهیم با اعراب کار کنیم و برای آن هزینه هم دادیم. همیشه از آرمان عربی حتی بیشتر از کشورهای عربی حمایت کردیم. ما هیچ طمع و ادعای سرزمینی نسبت به دوستانمان در منطقه نداریم. اما چرا باید ما را به خاطر مشکلاتی که اسرائیل ایجاد می‌کند، سرزنش کنند؟».

دفاع محکم ظریف از رویکرد و سیاست خارجی کشورمان در مجمع دوحه پس از آن بود که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد کشورهای عربی خلیج فارس در پی ثبات و شکوفایی تهران هستند و «نمی‌خواهند ایران به قعر سقوط کرده یا نابود شود».

فروم دوحه یک همایش بین‌المللی سالانه است که رهبران جهانی، تصمیم‌گیران، تاجران و فعالان را گرد هم می‌آورد تا درباره چالش‌های مهم جهانی بحث کنند. قسمت جالب ماجرا در نشست بیست و سوم که اداره‌ آن را «تریتا پارسی» معاون اجرایی ‌اندیشکده‌ کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه در واشنگتن بر عهده داشت هم جایی بود که وزیر پیشین امور خارجه کشورمان در اشاره به طرح موضوع میدان گازی آرش از سوی البدیوی، از کوره در رفته و وارد چالش و درگیری لفظی شد و گفت: «هر گاه که خواستیم درباره میدان آرش مذاکره کنیم، این فقط و فقط کویت بود که از گفت‌وگو خودداری کرد، نه ایران!».

با وجود نقدهای جدی بر برخی مواضع و عملکرد وزیر خارجه پیشین، دفاع جانانه ظریف از سیاست خارجی کشورمان آن هم در قلب یک پایتخت عربی که در رسانه‌های بیرونی انعکاس بسیاری داشته قابل تحسین است. اینکه در دوحه ماجرای کمک‌های بی‌دریغ اعراب به صدام حسین را پیش چشم آن‌ها آورده و یا به رغم تبلیغات علیه جمهوری اسلامی با صدای رسا رسماً کویت عامل مانع‌تراشی بر سر گفت‌وگوها بر سر میدان آرش معرفی شده، تا جایی که دبیر کل شورای همکاری در گوشه رینگ قرار گرفته و طرف ایرانی را به آرامش فرابخواند کم نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه اصولگرا محمدجواد ظریف دفاع شیوخ منطقه شورای همکاری خلیج فارس دوحه خبر فوری مجمع دوحه
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ظریف: اسرائیل توان ایران را دست‌کم گرفته بود
امیر دریادار سیاری: هر متجاوزی را مجازات می‌کنیم
آهنگ هایده تیتر یک روزنامه شد
شورای همکاری خلیج فارس بیانیه داد
دفاع تمام قد پسر پزشکیان از ظریف
این روسا و مسئولان باید دسته‌جمعی استعفا می‌کردند
ظریف: ما قدرت دفاع از خود را به آمریکا ثابت کردیم
لغو پروازهای ۵ شرکت هواپیمایی به دوحه
پست اینستاگرامی ظریف، خطاب به مردم+عکس
روزنامه اصولگرا هم از فیلترینگ به ستوه آمد
جزئیات گفتگوی ظریف با وزیر خارجه عراق در دوحه
بیانیه ضد ایرانی شورای همکاری خلیج فارس
تشکیل پلیس شورای همکاری خلیج فارس
عکس جالب از سردار حاجی زاده و سردار باقری در اتاق عملیات
کشور‌های‌منطقه‌درباره‌تمدید‌تحریم‌ها‌با‌آمریکا‌هم‌نظر‌نیستند
آیا خطبه‌های نماز جمعه، نیاز جامعه را پاسخ می‌دهند؟
تکرار ادعاهای شورای همکاری علیه ایران
حمله تند روزنامه اصلاح طلب به عارف
شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی
کنایه روزنامه اصولگرا به دولت سایه جلیلی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
41
پاسخ
ظريف بود پزشكيان به اين بدبختي نمي افتاد
همکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
45
پاسخ
حیف که قدر ظریف رو نمی دونند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
34
4
پاسخ
دم اصلاح طلب پرستی تابناک هم زده بیرون. سوپر اصلاحاتی کندرو
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
16
پاسخ
همیشه خیلی دیر می فهمیم وقتی که دیگه خیلی دیر شده، ما رتبه اول در سرمایه سوزی هستیم در دنیا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۱ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005dtg
tabnak.ir/005dtg