۱۹/آذر/۱۴۰۴
Wednesday 10 December 2025
۰۱:۴۰
اجتماعی
»
اجتماعی
پ
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
لحظه در آغوش کشیدن محمدحسین سقاب اصفهانی توسط کودکی که با قلب اهدا شده برادرش جان دوباره گرفت.
کد خبر:
۱۳۴۵۰۰۳
تاریخ انتشار:
۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۵
10 December 2025
برچسب ها
سقاب اصفهانی
تصادف
فوت همسر
فرزند
مرگ مغزی
اهدای اعضا
