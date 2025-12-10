میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت

لحظه در آغوش کشیدن محمدحسین سقاب اصفهانی توسط کودکی که با قلب اهدا شده برادرش جان دوباره گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۰۳
| |
807 بازدید
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سقاب اصفهانی تصادف فوت همسر فرزند مرگ مغزی اهدای اعضا
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلنوشته سقاب اصفهانی در غم همسر و دختر مرحومش
تسلیت رهبر انقلاب به سقاب اصفهانی
عکس: دختر معاون رئیس‌جمهور که اعضای بدنش اهدا شد
حضور پزشکیان در مراسم ختم خانواده سقاب اصفهانی
علت تصادف خانواده سقاب‌اصفهانی مشخص شد
سخنان سقاب اصفهانی بعد از خاکسپاری فرزند دومش
اعضای بدن دومین فرزند سقاب اصفهانی هم اهدا شد
نجات جان یک بیمار با اهدای عضو فرزند دکتر سقاب‌اصفهانی
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به سقاب اصفهانی
عیادت پزشکیان از سقاب اصفهانی
پیام تسلیت وزیر امور خارجه به «سقاب اصفهانی»
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
عکس: مراسم ختم همسر و فرزندان سقاب اصفهانی
پیام تسلیت پزشکیان به سقاب اصفهانی
همسر معاون تازه پزشکیان در سانحه رانندگی درگذشت + جزئیات
علت تصادف خانواده سقاب اصفهانی چه بود؟
فرزند دیگر سقاب اصفهانی هم درگذشت + عکس
پیام تسلیت قالیباف به اسماعیل سقاب اصفهانی
عکس: تشییع خانواده سقاب اصفهانی
اولین اظهارنظر سقاب‌اصفهانی پس از درگذشت عزیزانش
اعضای بدن دختر معاون رئیس‌جمهور اهدا می‌شود
دختر سقاب اصفهانی دچار مرگ مغزی شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
استوری جذاب بهرام افشاری در کنار علی دایی
روایت مهم سردار جباری از افشای نقشه ترامپ برای تسخیر تهران
آقای ثابتی ظلم بزرگی کردی؛ اصلاح کنید شاید جبران شود!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
هشدار ظریف به تل‌آویو
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۰ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۶۸ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dtb
tabnak.ir/005dtb