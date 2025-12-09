کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، ساعت ۱۹:۰۶ سهشنبه شب ۱۸ آذر، تماس لرزان و دلهرهآور یک کودک ۵ ساله که از دل حادثه جان سالم به در برده بود، سکوت مرکز پیام اورژانس استان را شکست؛ کودکی که در تاریکی جاده و میان سردرگمی و ترس، تنها امیدش شماره ۱۱۵ بود.
در تماس اولیه، این دختر بچه ۵ ساله اعلام کرده بود که «نزدیک تونلهای لوداب» است، اما واقعیت ماجرا بسیار پیچیدهتر از این نشانی ساده بود.
«پرویز غفارفرد»، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح جزئیات مأموریت گفت: کودک شوکه بود و نمیتوانست محل دقیق حادثه را توضیح دهد. همین موضوع، عملیات را به یکی از پیچیدهترین مأموریتهای این ماه تبدیل کرد.
وی افزود: به محض دریافت تماس و به دلیل نامشخص بودن محل حادثه، مرکز پیام اورژانس با مدیریت لحظهای عملیات، تمام ظرفیتهای اطلاعاتی و امدادی استان کهگیلویه و بویراحمد را فعال کرد.
غفار فرد اظهار کرد: تنها سرنخ موجود، سرویس لوکیشن تلفن همراه کودک بود؛ نشانیای با دقت محدود اما همان اندک اطلاعات، تیمهای نزدیک به محدوده احتمالی را برای جستوجوی فوری راهی کرد.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: پس از حدود دو ساعت جستوجو و تلاش نفسگیر در چند مسیر مختلف، بالاخره محل حادثه شناسایی و مشخص شده که یک دستگاه خودرو دنا در جاده ارتباطی «پاتاوه به دهدشت» واژگون شده است که بلافاصله عملیات نجات توسط تیم های اورژانس آغاز شد.
غفار فرد تصریح کرد: در این حادثه پدر، مادر و دو کودک ۲ و ۵ ساله حضور داشتند که همگی توسط تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.
به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد، وی اضافه کرد: این مأموریت، بار دیگر نشان داد که چابکی، هماهنگی و هوشیاری تیمهای عملیاتی و دیسپچ اورژانس ۱۱۵ استان چگونه حتی از میان صدای لرزان یک کودک ۵ ساله نیز مسیر نجات را پیدا میکند.