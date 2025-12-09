آقای ثابتی ظلم بزرگی کردی؛ اصلاح کنید شاید جبران شود!

به گزارش تابناک، امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شده که سردار حسن‌زاده در هفته بسیج امسال به ایران خودرو رفته و گفته است «ایران‌خودرو نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌هاست»!

اصل این ادعا درباره اظهارنظری که به فرمانده سپاه تهران‌بزرگ نسبت داده، غلط است.

نمایشگاه مربوطه هیچ ارتباطی به ایران‌خودرو و اساسا هیچ شرکت دیگری به طور خاص ندارد؛ این همایش و‌ نمایشگاه «خودکفایی و صنعت هوشمند» سال‌هاست با محوریت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه تهران‌بزرگ برگزار می‌شود؛ صرفا محل برگزاری آن در مجموعه ساپکو بوده‌است.

در این نمایشگاه نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان، صنعتی و تولیدی حضور داشتند؛ این برنامه از اساس هیچ ارتباطی با ایران خودرو ندارد؟

نکته قابل توجه، مصاحبه فرمانده سپاه تهران بزرگ در حاشیه این برنامه است که از قضا سردار حسن‌زاده به صراحت به گلایه‌های مکرر مردم از برخی شرکت‌های خودروسازی اشاره می کند.

آقای ثابتی، شرط تقوا این است که اصلاح کنید تا شاید قدری جبران شود.