میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقای ثابتی ظلم بزرگی کردی؛ اصلاح کنید شاید جبران شود!

نماینده تهران در مجلس نسبت به فرمانده سپاه پایتخت اظهارات خلاف واقع مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۹۸
| |
2419 بازدید
|
۲

آقای ثابتی ظلم بزرگی کردی؛ اصلاح کنید شاید جبران شود!

به گزارش تابناک، امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شده که سردار حسن‌زاده در هفته بسیج امسال به ایران خودرو رفته و گفته است «ایران‌خودرو نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌هاست»! 

اصل این ادعا درباره اظهارنظری که به فرمانده سپاه تهران‌بزرگ نسبت داده، غلط است.

نمایشگاه مربوطه هیچ ارتباطی به ایران‌خودرو و اساسا هیچ شرکت دیگری به طور خاص ندارد؛ این همایش و‌ نمایشگاه «خودکفایی و صنعت هوشمند» سال‌هاست با محوریت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه تهران‌بزرگ برگزار می‌شود؛ صرفا محل برگزاری آن در مجموعه ساپکو بوده‌است.

در این نمایشگاه نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان، صنعتی و تولیدی حضور داشتند؛ این برنامه از اساس هیچ ارتباطی با ایران خودرو ندارد؟

نکته قابل توجه، مصاحبه فرمانده سپاه تهران بزرگ در حاشیه این برنامه است که از قضا سردار حسن‌زاده به صراحت به گلایه‌های مکرر مردم از برخی شرکت‌های خودروسازی اشاره می کند.

آقای ثابتی، شرط تقوا این است که اصلاح کنید تا شاید قدری جبران شود.

تعداد بازدید : 235
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امیرحسین ثابتی نماینده مجلس سردار حسن زاده صنعت خودرو خودکفایی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ نماینده جنجالی به توییت کاندیداتوری لاریجانی
پاسخ نماینده مجلس پیشین به امیرحسین ثابتی: شما سواد امنیتی ندارید!
ثابتی به خاطر فرم انصرافش مجبور به توضیح شد!
توهین یک نماینده مجلس به منتقدان کوچک‌زاده
توییت امیرحسین ثابتی درباره مواضع غلط امیرعبداللهیان!
حمله جنجالی مجری سابق و نماینده کنونی به سلبریتی‌ها
حمله نماینده مجلس به مردم بخاطر گرانی دلار
افشاگری نماینده مجلس علیه وزیر راه + توضیحات وزارت راه
واکنش جالب آذری جهرمی به توئیت نماینده مجلس
اعتراض شدید نماینده سوپرانقلابی به وزیر اقتصاد و فرمانده سپاه تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
2
پاسخ
از چی باید عذرخواهی کند؟؟‌این سخنان سردار که ابدا انتقاد از خودرو ساز نبود بلکه صرفا برخی گلایه ها را ذکر کرد و اتفاقا از توسعه کیفی و کمی خودرو تعریف کرد.
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
4
پاسخ
آقای ثابتی حق دارد با توجه به وظیفه محول شده رای دهندگانش مسوولان را مجبور به پاسخگویی کند ! اگر جز این باشد ما راضی نیستیم . و رضایت مردم مهم تر از رضایت چندتا مسوول است .
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dtW
tabnak.ir/005dtW