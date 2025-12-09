واکنش سازمان ملل به تغییر در مرزهای غزه

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل در واکنش به اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل درباره اینکه «خط زرد»، مرز جدید با غزه است، گفت که این سخنان در تضاد با طرح صلح ترامپ به شمار می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که این سازمان قاطعانه مخالف هرگونه تغییری در مرزهای نوار غزه است.

دوجاریک تصریح کرد که مقامات اسرائیلی با وارد کردن نزدیک به ۴۰۰۰ بسته حاوی تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای ساخت سرپناه جلوگیری کرده‌اند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه ساعاتی پیش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی دو ماه ۷۳۸بار توافق آتش‌بس را نقض کرده که منجر به شهادت ۳۸۶ نفر و جراحت ۹۸۰ نفر شده است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه تصریح کرد که اسرائیل از مجموع ۲۵۰۰۰ کامیونی که طبق توافق باید وارد غزه می‌شد، تنها اجازه ورود ۱۳۵۱۱ کامیون را داده که به طور میانگین روزانه تنها ۲۲۶ کامیون از ۶۰۰ کامیون برنامه‌ریزی‌شده وارد این باریکه شده است که آمار ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

این نهاد تاکید کرد که نقض فاحش توافق آتش‌بس منجر به کمبود مداوم غذا، دارو، آب و سوخت شده و بحران فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه را تشدید کرده است.

بر اساس این بیانیه، محموله‌های سوختی که در همین مدت به نوار غزه وارد شده، تنها ۳۱۵ کامیون از ۳۰۰۰ کامیون سوختی بوده که قرار بوده وارد شود، یعنی به طور متوسط ​۵ کامیون در روز از ۵۰ کامیون اختصاص داده شده طبق توافق آتش‌بس.

ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دو روز پیش گفته بود آنچه که به عنوان «خط زرد» در مرکز نوار غزه شناخته می‌شود، اکنون «خط مرزی جدیدی» برای این رژیم است.

وی افزود که «خط زرد» اکنون خط مرزی جدید و خط مقدم دفاع از شهرک‌های صهیونیست‌نشین و خط حمله است.

«خط زرد» اصطلاحی است که در توافق آتش‌بس موقت غزه به کار رفته است، این خط در واقع یک مرز جغرافیایی مجازی و مشخص‌شده روی نقشه است که محدوده مجاز حرکت نیروهای اسرائیلی را در نوار غزه تعیین می‌کند.