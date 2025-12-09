به گزارش تابناک، این مراسم با حضور گروهی از دانشجویان و رئیس سازمان صداوسیما در حالی آغاز شد که در ابتدای آن، بیانیه نماینده تشکلهای انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت اسلامی توسط یکی از دانشجویان با محتوای رکود محتواهای صداوسیما و لزوم بازسازی تصویر رسانه ملی قرائت شد.
بخش بعدی این مراسم به قرائت بیانیه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان اختصاص داشت. این بیانیه که به نقد برخی رویکردهای صداوسیما و تاکید بر اصلاح آنها اختصاص داشت، درخصوص کمرنگ شدن مرجعیت صداوسیما هم هشدار میداد و با تشویقهایی از سوی عدهای از حاضران همراه بود.
همچنین بیانیه تشکل بسیج دانشجویی نیز توسط نماینده آنها قرائت شد. نقد به مرجعیت صداوسیما در جنگ ۱۲روزه، نقد به ساختار فنی و حملات سایبری و عدم شفافیت در آمار مخاطبان، لزوم احیای هویت شبکهها و بازگرداندن نیروهای منخصص بخشهایی از بیانیهها بود.
جبلی خطاب به دانشجویان: به خودی شلیک نکنید
پیمان جبلی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاریخچه جنبشهای دانشجویی در کشورمان، تأکید کرد که تولد این جنبش با شعار مرگ بر آمریکا و روحیه استکبارستیزی آغاز شد و امروز وظیفه اصلی آن جلوگیری از اختلال در محاسبات جامعه و بازگشت به ریل اصلی تحول است. اجازه ندهیم واقعیت را وارونه به ما نشان دهند.
رییس صداوسیما سپس خطاب به دانشجویان گفت، هیجانی عمل نکنید، خودی را بشناسید دشمن را بشناسید و بعد شلیک کنید.
وی در بخش اول سخنان خود در جمع دانشجویان اظهار کرد: به مناسبت زنده نگه داشتن یاد و حرکت دانشجویان شهید، باید گفت که جنبش دانشجویی تنها محدود به حرکت دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و شهادت آنان در مخالفت با سفر مقامات آمریکایی نبود. اگر فراتر بنگریم، نقش جریانهای اصیل را در تاریخ معاصر میبینیم اما این حرکت با آن روز پایان نیافت و همواره پویا و نوشونده بوده است. تولد جنبش دانشجویی در ایران با شعار مرگ بر آمریکا رقم خورد که رازهای مهمی در خود دارد. به بیان دیگر، شناسنامه این جنبش با مُهرهای مهمی مانند استکبارستیزی، بصیرت و زمانشناسی ثبت شده است. در روزهای سیاه طاغوت، دانشجویان با نگاهی دقیق و آگاهانه رفتار کردند و بصیرت، مهر دوم این شناسنامه شد.
او زمانشناسی، استقلالطلبی و آرمانگرایی را از دیگر ویژگیهای جنبش دانشجویی دانست که با آن متولد شد، در انقلاب اسلامی به اوج رسید و تا امروز تداوم یافته است. وظیفه جنبش دانشجویی امروز ادامه همان مسیر است. به عنوان کسی که خود از فضای دانشگاهی به عرصه مدیریت رسیده و در تشکیل نخستین هستههای بسیج دانشجویی پس از فرمان امام راحل در سال ۱۳۶۷ حضور داشتم، نسبت به این تاریخ و روحیه وفادارم.
جبلی گفت: به نظر من، وظیفه جنبش دانشجویی جلوگیری از وقوع محاسبات غلط در جامعه است. شور و نشاط موجود در بیانیههای دانشجویان نشان میدهد که تشکلهای دانشجویی میخواهند از اختلال در این محاسبات جلوگیری کنند و به ریل درست تحول بازگردند. این طبیعت جنبش دانشجویی است: نباید متوقف شد، نباید منحرف شد و نباید عقبگرد کرد.
اجازه ندهیم روایتهای غیرواقعی، تصویر غلطی از جامعه به دشمن منتقل کند
جبلی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با تحلیل حمله رژیم صهیونیستی به ایران، گفت: دشمن بر اساس روایتهای ضعف در محاسباتی که از داخل ایران دریافت کرده بود، اقدام کرد؛ اما مقاومت مردم، دستگاه محاسباتی آنها را فروپاشاند.
وی خطاب به دانشجویان و رسانهها تأکید کرد: نباید اجازه دهیم روایتهای غیرواقعی، تصویر غلطی از جامعه به دشمن منتقل شود.
رییس سازمان صداوسیما در سخنانی با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، به تحلیل زمینههای حمله رژیم صهیونیستی به ایران پرداخت و گفت: رژیم صهیونیستی چه برآوردی در ذهن داشت که به ایران حمله کرد؟ تحلیل آنها از ایران امروز چه بود؟ نخستوزیر این رژیم همان روزهای اول جنگ گفته بود من کار اول را انجام دادم، بقیه با شما. حتی پیش از آن نیز در سال ۱۴۰۱، همین فرد به زبان فارسی شعاری داد که در خیابانهای تهران شنیده میشد. دستگاه محاسباتی دشمن چگونه شکل گرفت؟
وی با طرح این پرسش که چه کسانی باعث اختلال در دستگاه محاسباتی دشمن شدند؟ افزود: رژیم صهیونیستی ادعا میکرد که ۲۰ تا ۳۰ سال برای این حمله آماده شده بود. دادههایی که به آن توجه کرده بود، چه بود که محاسبهاش را به خطا برد؟ آنها فکر میکردند با بمباران صداوسیما و مقر سران کشور، کار جمهوری اسلامی در چهار روز تمام میشود.
از ما انتقاد کنید، فریادهای شما غنیمت است!
جبلی با اشاره به نتایج این حمله گفت: ما در جنگ سرافراز بودیم و دنیا را مبهوت کردیم. خسارات وارده به رژیم صهیونیستی فقط ساختمانها و پایگاههای موشکی نبود، بلکه تمام دستگاه محاسباتی آنها دچار فروپاشی شد. چرا آنها به این برآورد غلط رسیدند؟ چون فکر میکردند بین مردم و حاکمیت شکاف عمیقی وجود دارد و با یک تلنگر همه چیز فرو میپاشد؛ اما دقیقاً برعکس اتفاق افتاد.
رییس صداوسیما در ادامه به نقش داخلی در شکلدهی به این محاسبه غلط اشاره کرد و گفت: این تصویر غلط را فقط اندیشکدههای صهیونیستی و غربی خلق نکردند؛ بخش عمده آن را ما در داخل ایجاد کردیم. این اعتراف تلخی است. ما با قصد و غرض، روایت ضعف را به دشمن منتقل کردیم. کسانی که توانمندیها را ندیدند، ضعفها را برجسته کردند و در دستاوردها شک کردند. وقتی ما در همه چیز شک میکنیم و واقعیتها را انکار مینماییم، طبیعی است که دشمن دچار محاسبه غلط شود.
وی افزود: اختلال محاسباتی در داخل کشور نیز وجود دارد. یک گرایش غربگرایانه که هر چند وقت یکبار در قالب جشنوارهها، نمایشگاهها یا فضاسازیهای خاص خود را نشان میدهد، وزن واقعی خود را بیشتر از حد نشان میدهد. چرا جریان اصیل و متدین، خود را در اقلیت فرض میکند و اکثریت را به جریان غربگرا اهدا میکند؟ این نیز مصداق اختلال در دستگاه محاسباتی خودی است.
وی با خطاب قرار دادن دانشجویان و رسانهها گفت: ما در رسانه و شما در جنبش دانشجویی، نباید اجازه دهیم روایتهای غلط شکل بگیرد. شور هیجانی غیرعقلانی مانند این است که در خط مقدم، تفنگ به دست باشید و به هر سمتی شلیک کنید و نیروی خودی را هدف بگیرید. باید دشمن را با طمأنینه تشخیص داد و سپس هدفگیری کرد. غفلت از روایتسازی و تبیین واقعیتها میتواند به فاجعه بینجامد. ما در صداوسیما تجربه چهل ساله خود را به بوته نقد گذاشتهایم و به دنبال اصلاح و بهبود روایتگری خود هستیم.
روند کاهش مخاطب از دهه ۹۰ آغاز شد/ سند تحول، راهکار بازگشت مخاطب است
به گزارش خبرنگار ایسنا، پیمان جبلی در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، به علل کاهش مخاطب صداوسیما از ابتدای دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: این روند تنها به دلیل تغییرات جهانی مصرف رسانه نبود بلکه محدودیت محتوایی و غفلت از روایتهای ضروری نیز در آن نقش داشت.
وی سند تحول رسانه ملی را راهکاری سهبعدی در حوزههای محتوا، رویکرد و سازوکار دانست و از برنامههایی مانند «رویداد ایران جان» به عنوان اقدامات تحولساز نام برد.
جبلی گفت: سؤال این است که جذب مخاطب چرا کاهش یافت؟ روند کاهش مخاطب صداوسیما از اوایل دهه ۹۰ شروع شد. دوستانی که به آمار مرکز تحقیقات ما اطمینان ندارند، میتوانند به آمارهای نظرسنجی پیش از دوره تحول مراجعه کنند. روند نزولی از حدود سالهای ۹۲ ـ ۹۱ آغاز و تا ۱۴۰۰ ادامه داشت؛ یعنی یک روند ۱۰ ساله کاهش. بخشی از این روند طبیعی و جهانی است؛ کاهش توجه به تلویزیون، رادیو و روزنامه در همه جای جهان دیده میشود. نسلهای جدید بهطور طبیعی به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی گرایش بیشتری دارند اما این تنها دلیل نبود. دلایل داخلی هم وجود داشت محتوای ما محدود شد به برخی تولیدات نمایشی بسیار محدود از نظر موضوعی و فراگیری.
رییس صداوسیما اظهار کرد: ما با کمک پیشکسوتان و کارشناسان ارتباطات و مسائل اجتماعی، آسیبشناسی کردیم و به راهکاری به نام سند تحول رسانه ملی رسیدیم. این سند مختصر، سه حوزه را هدف گرفته است: تحول در محتوا، تحول در رویکرد و تحول در سازوکار. در حوزه محتوا ما در بسیاری از عرصههای ضروری و روایتساز غفلت کرده بودیم. مثلاً دکتر حسین بهاروند، نخبه علوم زیستی جهان که در آستانه یک کشف بزرگ است، چقدر در رسانه ملی معرفی شده؟ چند نخبه مانند او در دانشگاه شهید بهشتی داریم که دربارهشان فیلم یا مستند ساختهایم؟ این یک نقص بود. در سند تحول، ۱۲ حوزه محتوایی مانند پیشرفت، تاریخ انقلاب، زن جوان مؤمن، جوان مومن انقلابی و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی تعریف شده که پیشتر مورد غفلت یا پرداخت غلط قرار گرفته بودند.
بیانیه تشکلهای دانشجویی برای صداوسیما و در حضور پیمان جبلی
جبلی افزود: چرا باید در دهه پنجم انقلاب، روایت دشمن از تاریخ پهلوی به روایت غالب تبدیل شود؟ چرا نسل جوان درباره سازمان مجاهدین خلق تصور درستی ندارد؟ به این دلیل که روایتسازی ما از تاریخ معاصر ضعیف بوده است. اما چرا این پرداختها را مردم ندیدند؟ وقتی رسانه مخاطب از دست داده، نمیتوان با یک سریال به تنهایی مخاطب را بازگرداند. باید بپذیریم که صداوسیما باید جایی باشد که سریالهایی مانند «ذهن زیبا» یا «بادار» ساخته و دیده شود. آیا صداوسیما مخاطب ندارد؟ به نظر ما دارد و امیدواریم بیشتر هم بشود. خبر خوش این است که روند نزولی که از ۹۲ تا ۱۴۰۲ ادامه داشت، در زمستان ۱۴۰۴شیب بسیار کمتری پیدا میکند و ما ناامید نیستیم.
جبلی سپس گفت: دلیل خوشبینی ما چیست؟ در نظرسنجی سال ۱۴۰۲، ۶۳ درصد مردم ایران گفتند که خودشان را در قاب صداوسیما ندیدهاند. آیا بینندگان تلویزیون فقط ساکنان شمال تهران هستند؟ آیا فقط محلههای اطراف دانشگاه شهید بهشتی باید نمایش داده شوند؟ در تحول رویکردی، به عدالت رسانهای توجه کردیم. به عنوان مثال، رویداد ایران جان یک اقدام تحولی است. چند نفر «رویداد ایران جان» را میشناسند؟ ما در این رویداد یک هفته کامل به یک استان مانند خراسان جنوبی پرداختیم: ظرفیتها، ثروتهای علمی، چالشها و مطالبات آن. مردم آن استان را در شبکههای یک، دو، سه، خبر، مستند و حتی برنامههای صبحگاهی و ورزشی دیدند. نظرسنجیهای ما، قبل و بعد از هر رویداد نشان میدهد که آگاهی مردم در سطح ملی و استانی نسبت به آن منطقه افزایش معنیداری پیدا کرده است. این هفته نیز میزبان استان گلستان هستیم. اینگونه است که میخواهیم مخاطب از دست رفته را بازگردانیم.
تغییر سازوکار تولید سریالها، نقطه قوت تحول است
جبلی در ادامه سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره تولیدات نمایشی صداوسیما، تغییرات ساختاری در فرآیند تولید را نقطه قوت تحول دانست و گفت: نگران انتقادهایی که از ما میشود نیستیم، نگران انتقادهایی هستیم که باید بشنویم و نمیشنویم.
او ادامه داد: یکی از مصادیق تحول که در بیانیه بسیج دانشجویی به عنوان نقطه ضعف اشاره شد، به نظر من نیاز به گفتگو دارد تا اثبات کنیم که این، نقطه قوت صداوسیما بوده است. روال پیشین تولید مجموعههای نمایشی چگونه بود؟ تهیهکنندهای با یک طرح یکصفحهای میآمد، بودجه کلانی دریافت میکرد و پس از ماهها یا یک سال، سریال آماده را تحویل میداد. از مدیر شبکه میپرسیدیم: فیلمنامه را خواندهای؟ پاسخ میداد فیلمنامه چیست؟ مگر باید فیلمنامه نوشت! از دیگری میپرسیدیم، میگفت: اولایش را خواندم، خوب بود. دارایی رسانه ملی، بدون نظارت دقیق، صرف تولید آثاری میشد که آغاز و پایانشان مشخص نبود و بسیاری از آنها فقط یک بار پخش و سپس فراموش میشدند.
جبلی افزود: ما در سند تحول، در حوزه سازوکار، برای اینکه داستان قوی و مشخص باشد، شرط کردیم که فیلمنامه باید در «مرکز فیلمنامه» کامل شده باشد. اجازه نمیدهیم طرحی که فیلمنامهاش تکمیل نیست، وارد فرآیند تولید شود. همچنین مرکز کودکان و نوجوان را که پیش از این، بخشهای پخش و تولید آن جدا بود، در دوره تحول ادغام کردیم تا تصمیمگیری و تولید در این حوزه متمرکز شود.
او با بیان اینکه «در رسانه ملی، نگران انتقاد شدن نیستیم، نگران انتقاد نشدن هستیم»، در این زمینه اظهار کرد: نگران سؤالهایی هستیم که باید از ما پرسیده شود و نمیشود. بسیاری از این سؤالها، دغدغه مشترک ماست و برای رفع آنها تلاش میکنیم. اما سؤال ما از دانشجویان این است چرا تاکنون کسی از ما نخواسته که در انتخابات مجلس، به کاندیدایی که پول و امکانات ندارد اما از روستایی دورافتاده آمده، فرصت برابر داده شود تا صدایش به مردم برسد؟ چرا کسی پیشنهاد راهاندازی شبکههای محلی برای انتخابات ۱۴۰۲ را به ما نداد؟ در پاسخ به این خلأ، خودمان شبکهای ویژه انتخابات راهاندازی کردیم.
او گفت: بودجه صداوسیما کجا میرود؟ بودجهای که وقتی ۱۲ موشک به استودیوی شیشهای ما اصابت کرد، امکان داد دو دقیقه بعد از استودیوی دیگر، برنامه را بدون قطعی ادامه دهیم. بودجهای که صرف تولید مجموعههای فاخری میشود که از سال آینده پخش خواهند شد و انشاءالله چندین سر و گردن از تولیدات تاریخی پیشین بالاتر خواهند بود. پس از ما انتقاد کنید؛ نقد منصفانه داشته باشید. فریادهای شما برای ما غنیمت است. اما اجازه ندهید نقدهای محفلی و جناحی، جای نقد دلسوزانه و منصفانه شما را بگیرد. اگر تحت فشار نقدهای محفلی عمل کنیم، مسیر منحرف میشود، همانطور که در مقطعی شد. اما اگر صدای نقد منصفانه شما غالب باشد، مسیر تحول را با کمک شما ادامه خواهیم داد. مسیر تحول، مانند جنبش دانشجویی و انقلاب اسلامی، ایستا نیست؛ ادامهدار، پرافتوخیز اما همواره در حرکت است.
بخش دوم این مراسم به پرسشهای دانشجویان از رئیس سازمان صداوسیما اختصاص یافت. دقایقی از این مراسم دانشجویی در خلال سخنرانی جبلی حضور کمرنگ دانشجویان در این مراسم به سوال کشیده شد و اینکه چرا در این دانشگاه از میان ۱۵ هزار دانشجو، فقط ۲۵ دانشجو باید در این مراسم حاضر شوند.
روشهای نظرسنجی دستکاری نشده است
رئیس سازمان صداوسیما در پاسخ به پرسش دانشجویی درباره کاهش مخاطب، تغییر سازوکار تولید و اتهام دستکاری در نظرسنجیها، تأکید کرد: ما کسی را از صداوسیما اخراج نکردهایم اما کسانی که با رویکرد ارزشی سازمان صداوسیما همراه نبودند، خودشان رفتند.
وی همچنین هرگونه دستکاری در معیارهای سنجش مخاطب را رد کرد و گفت: این اتهام، کملطفی به علم و پژوهش است.
در این نشست دانشجویی دیگر پرسید: صداوسیما در دوره مدیریت شما با بحران کاهش مخاطب روبهرو شده است. به نظر میرسد به دلیل این کاهش، دوباره به سازوکار قبلی تولید سریالها با هزینههای هنگفت و استفاده از سلبریتیها بازگشتهاید. اگر روش قبلی درست بود، چرا تغییرش دادید؟ همچنین آیا درست است که معیارهای نظرسنجی و سنجش مخاطب را تغییر دادهاید؟
جبلی در توضیح به این پرسش گفت: ما اصلاً منکر کاهش مخاطب نیستیم اما این کاهش از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و ما در دوره تحول، شیب آن را کند کردهایم. درباره اخراج سلبریتیها باید بگویم ما در دوره مدیریت خود تقریباً هیچکس را از صداوسیما اخراج نکردهایم. کسانی که رفتند، به دلایل مختلف مانند هماهنگ نبودن با رویکرد ارزشی سازمان یا جذب بازار کار جدید، خودشان تصمیم به ترک گرفتند. صداوسیما با افتخار از ارزشهای اسلامی ایرانی و انقلاب دفاع میکند و اگر کسی این اصول را نپسندد، میتواند برود.
او در مورد هزینههای تولید گفت: لطفاً هزینههای تولید مجموعههای نمایشی در صداوسیما را با هزینههای شبکههای دیگر مقایسه کنید. هزینههای ما به مراتب کمتر است.
او با بیان اینکه اتهام دستکاری در نظرسنجی، ادعای بزرگی است تصریح کرد: روشهای نظرسنجی ما تغییری نکرده است. معیار سنجش مخاطب، همان ۱۵ دقیقه تماشا در هفته است که در جهان مرسوم است. اگر روشها را تغییر داده بودیم، باید روند نمودارها به طور ناگهانی جهش میکرد که چنین اتفاقی نیفتاده است. ما ادعا نمیکنیم مخاطب افزایش یافته، بلکه میگوییم روند نزولی مخاطب که از سالهای ۹۱ ـ ۹۲ شروع شده، کند شده است. کاهش همچنان وجود دارد، اما ما در حال کنترل آن هستیم.
وی درباره کیفیت برنامهها توضیح داد: ما ضمانت نمیکنیم همه برنامهها با کیفیت بالا باشند، اما در همین مدت، تولیدات قابل توجهی مانند "تو"، "مهیار"، "پایتخت ۷" و "دشتستان" را داشتهایم. ما از نیروهای جدید و همچنین چهرههای باتجربه و موفق مانند داود میرباقری، مسعود جعفری جوزانی، سیدرضا میرکریمی، کمال تبریزی، ابراهیم حاتمیکیا و... استفاده میکنیم. اینها سلبریتی نیستند، بلکه هنرمندان متعهد و توانمندی هستند که با صداوسیما همکاری میکنند.
ارتقای شبکههای استانی به HD و تداوم توجه به استانها
رئیس سازمان صداوسیما در پاسخ به پرسش دانشجویی درباره کمتوجهی به مراکز استانها، با اشاره به برنامه «ایران جان» گفت: توجه به استانها محدود به یک هفته نیست و پیگیری مسائل آنها در قالب مستند و برنامههای خبری ادامه دارد.
وی از ارتقای کیفیت پخش تمام شبکههای استانی به HD تا پایان تابستان امسال خبر داد.
جبلی گفت: از توجه شما به مراکز استانها تشکر میکنیم. متأسفانه در دورههای مختلف، بهویژه در حوزه زیرساخت، توجه بسیار کمی به این مراکز شده است. در دوره تحول، وعده داده بودیم که پخش تمام شبکههای استانی تا پایان تابستان امسال به کیفیت HD ارتقا یابد. قبل از این دوره، تنها چهار یا پنج مرکز امکان پخش HD داشتند اما خوشبختانه در این دوره توفیق یافتیم که این امکان را برای همه مراکز فراهم کنیم.
برنامه «ایران جان» مصداقی از توجه ما به استانهاست. این توجه محدود به یک هفته نیست. مستندهای تهیهشده درباره مطالبات، چالشها و ظرفیتهای هر استان، به تدریج در شبکههای ملی پخش خواهند شد و پیگیری مسائل استانها در بخش خبر و برنامههای مطالبهمحور ادامه دارد. کاملاً درست است که توجه به استانها نباید فقط مقطعی باشد و ما انشاءالله این روند را تقویت و تداوم خواهیم بخشید.
در مورد جشنواره تولیدات استانی نیز، جشنواره «جام جم» را بهعنوان یک رویداد ملی در دستور کار داریم و انشاءالله با برنامهریزی مناسب، آن را احیا و تقویت خواهیم کرد.
بازسازی ساختمان شیشهای بخشی از روایت مقاومت است
رئیس سازمان صداوسیما در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی درباره پرداختن زیاد به موضوع «سحر امامی» و اینکه اگرچه این اتفاق ارزشمند است اما ممکن است به کلیشه تبدیل شود و اثرگذاری خود را از دست بدهد و همچنین کمتوجهی به تاریخ در برنامههای کودک و نوجوان و بیتوجهی به برنامههای دانشجویی، با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای، یادآور شد: بازدیدهای مردمی از این مکان، نشانه علاقه عمومی به روایت مقاومت بود. پس از حمله به ساختمان شیشهای صداوسیما، گروههای مردمی، هنری و دانشجویی زیادی از سراسر کشور خواستار بازدید از این محل بودند. اگر در ماههای اول به این موضوع زیاد پرداخته شد، به دلیل همین استقبال عمومی بود. ما همچون شما معتقدیم باید به این رویداد تاریخی بهشکلی هنرمندانه پرداخت تا از ارزشهای آن کاسته نشود.
او ادامه داد: در حوزه برنامهسازی برای نسل جوان و کودک و نوجوان، ما «مرکز سیمرغ» را راهاندازی کردیم تا خانه تولیدات جوانان باشد و ارتباط با گروههای مردمی تولیدمحتوا را تقویت کند. بسیاری از برنامههایی که امروز میبینید، حاصل همکاری این گروهها با صداوسیماست. این روند ادامه خواهد داشت و تنوع برنامهها بیشتر خواهد شد.
اظهارات درباره ماجرای اف۳۵ در جنگ ۱۲ روزه
رئیس سازمان صداوسیما در بخش پایانی پاسخ به پرسشهای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به تولید برنامههایی مانند «از مامان بگو» و «سرگذشت» درباره جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: روایت ما از جنگ ادامه دارد و تقویت میشود.
وی همچنین هرگونه دستکاری در نظرسنجیهای مخاطب را رد کرد و گفت: روشهای مرکز تحقیقات صداوسیما علمی و قابل بازرسی است.
جبلی درخصوص تنظیمگری محتوای فراگیر نیز توضیح داد: «ساترا به نمایندگی از صداوسیما، مسئول تنظیمگری محتوای صوتی و تصویری در تمام بسترها از جمله فضای مجازی است.»
او ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، برنامههایی تولید کردیم از جمله ۵۲ قسمت گفتوگو با بازماندگان، همسران و فرزندان شهدا. برنامههایی مانند «از مامان بگو» و «سرگذشت» در حال تولید است که یکی از آنها تا نوروز آماده پخش میشود. قطعاً باید کارهای بهتری هم انجام دهیم.
رئیس صداوسیما در ادامه درباره توجه به روایت اول در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: در مورد اشاره به شهدای عزیز و دادههای اساسی که به روایت نخست کمک میکرد، از آنجا که این اطلاعات در اختیار ما نبود، رسانه ملی و دیگر رسانههای کشور، متأسفانه روایت اولیه آن رویداد را از دست دادند. در مواردی که با رویدادی مستقیم مواجه هستیم و نیازمند دریافت داده اضافی نیستیم، معمولاً روایت را در دست میگیریم؛ مانند آغاز جنگ، مانند سایر اتفاقات یا مانند حادثه تلخی که اخیراً در اهواز رخ داد. در آن مورد، صداوسیمای استانها بلافاصله روایت را در دست گرفت و به تولید محتوا پرداخت. اما در جایی که تولید روایت نخست، منوط و مشروط به دریافت داده از مرجعی خاص مانند اطلاعیه رسمی شهادت فرماندهان است، شرایط فرق دارد.
وی اضافه کرد: در مورد جنگ ۱۲ روزه، یکی از دوستان اشاره کرد که چرا پیش از دیگران یا پس از سایرین اطلاعرسانی کردید؟ آیا سرعت عمل در انتشار اخبار تأییدنشده در رسانه فضیلت محسوب میشود؟ هرگز چنین نیست؛ به ویژه در مورد خبری با اهمیتِ شهادت فرماندهان. شخص بنده از همان ساعات نخست اطمینان یافته بودم که این عزیزان به شهادت رسیدهاند. دقایقی پیش از شهادت سردار سلامی در تماس بودم و میدانستم که ایشان با محافظان خود در ارتباط بودهاند. اما دانش یا حدس من درباره شهادت دیگر فرماندهان، دلیل مستندی برای اعلام رسمی خبر شهادت نبود. قطعاً میبایست خود سپاه اعلام میکرد؛ قطعاً میبایست نیروهای مسلح اطلاعرسانی میکرد.
جبلی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره انتشار خبر اف ۳۵، توضیح داد: ایکاش الان این موضوع مطرح نمیشد تا مجبور به بیان آن نباشم. یک مورد اعتبار ما را خدشهدار کرد که ماجرای سقوط اف ۳۵ بود. مگر ما در آسمان بودیم که شاهد سقوط جنگنده باشیم؟ مگر ما پشت سیستم پدافند بودیم؟ فردی از مقامات رسمی نظامی به ما اطلاع داد و پس از آن نهایتاً به دلایلی دریافتند که اطلاعات، موثق نبوده است.
او در مورد گرایش به ماهواره و پلتفرمها هم گفت: این تنها ضعف صداوسیما نیست؛ بخشی از تنوع مصرف جهانی رسانه است. درباره تبلیغات بازرگانی و استفاده از بانوان، تلاش کردیم حداقل را رعایت کنیم و حتی به آگهیدهندگانی که بیشتر تصاویر خانواده نشان میدهند، امتیاز دادهایم. بودجه ما ترکیبی از اعتبارات دولتی و درآمدهای اختصاصی است که توسط دولت و مجلس تعیین میشود. برای سال ۱۴۰۴، مکلف به کسب درآمد مشخصی هستیم و هر مازاد آن به خزانه واریز میشود.
در مورد نظرسنجیها، مرکز تحقیقات صداوسیما نهادی معتبر با سابقه چند دهساله است. روشهای آن علمی است و با دیگر موسسات معتبر کشور تبادل و همسنجی میشود. از همه صاحبنظران دعوت میکنم برای بازدید از فرآیندهای نظرسنجی به این مرکز مراجعه کنند.
نیروهای متخصص سرمایههای ما هستند و ما آنها را حفظ کردهایم. اگر مدیری تغییر کرده، بر اساس کارنامه و تخصص بوده است.
پیمان جبلی در مورد تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم گفت: بر اساس قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مسئولیت تنظیمگری محتوای صوتی و تصویری فراگیر در تمام بسترها (از جمله فضای مجازی) با صداوسیماست و ساترا به نمایندگی از آن عمل میکند. نقطه ضعف فعلی این است که ما سیاستگذار و ناظر هستیم، اما ابزار اجرایی کامل برای ممانعت از انتشار محتوای خلاف ضوابط در پلتفرمهای دیگر را نداریم. این حلقه مفقوده باید توسط قانون پر شود. آیا اهداف تحول محقق شده؟ ما تا حد زیادی به سند تحول وفادار بودهایم. آیا مردم خود را در رسانه ملی میبینند؟ نه کاملاً، اما با پویشهایی مانند «ایران جان» و تولید سریالهایی مثل «بازار» (که تماماً در سیستان و بلوچستان با موضوع احیای گاو سیستانی تولید شد) در حال تلاش برای تحقق این امر هستیم. باید داستانها، مکانها و چهرههای جدید را به عرصه بیاوریم.
رییس صداوسیما در پایان بابت اینکه فرصت پاسخ به تمام سوالات را نداشته، عذرخواهی کرد و گفت: آماده انجام گفتوگوهای جداگانه با تشکلهای دانشجویی هستم.