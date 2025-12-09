قصرشیرین لرزید!

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f0:\u06f4\u06f6 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f4.\u06f3 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0642\u0635\u0631\u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.