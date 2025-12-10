اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محسن هرمزی در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(سلاماللهعلیها) گفت: استفاده از اتوبوس و مترو در پایتخت برای بانوان همزمان با روز بزرگداشت مقام زن و گرامیداشت منزلت مادر (پنجشنبه بیستم آذر) برای بانوان رایگان خواهد بود.
هرمزی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۴۳۴ بانوی شاغل در ۱۲ سازمان و شرکت زیرمجموعه این معاونت فعالیت میکنند، گفت: این حضور گسترده، نمونهای موفق از مشارکت فعال بانوان در مدیریت شهری است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(سلاماللهعلیها)، از تلاشهای بانوان همکار در سازمانها و شرکتها و بانوان شاغل در ناوگان تاکسیرانی صمیمانه قدردانی کرد و با تأکید بر استمرار حمایت از مشارکت فعال بانوان در خانواده بزرگ معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، از برگزاری مراسم جشنی به این مناسبت با حضور بانوان شاغل در این معاونت خبر داد.
وی از مدیریت شرکت کنترل کیفیت هوا توسط یک بانو، حضور دو مدیرکل بانو از میان ۳ مدیرکل ستادی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و تصدی ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی این معاونت توسط بانوان خبر داد و گفت: علاوه بر این، حدود هزار بانوی تاکسیران نیز در سطح شهر تهران، مشغول خدمترسانی به شهروندان هستند.
هرمزی این حضور پررنگ را نشاندهنده نقش کلیدی بانوان در ارائه خدمات حملونقل شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از پایش لحظهای جریان ترافیک و کنترل هوشمند شبکه معابر از طریق دوربینهای نظارتی نیز توسط بانوان صورت میگیرد.
روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون شهردار تهران با تأکید بر نقش درخشان بانوان در عرصههای مدیریتی و عملیاتی پایتخت، اعلام کرد: اگرچه برخی حوزههای حمل و نقل و ترافیک، ماهیتی مردانه دارند اما حضور بانوان در این مجموعه، نه تنها چشمگیر بلکه اثرگذار و الهامبخش است.