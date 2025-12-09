سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست سیاست مجلس گفت: وزیر ارتباطات اعلام کرد که ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این آسیب جدی وارد می‌کند و باید کاری کنیم که استفاده از وی پی ان و فیلترشکن در گوشی مردم کم شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این جلسه با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارشی درخصوص اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در حوزه ماموریتی وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت اقتصاد دیجیتال و احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه در این زمینه اشاره کرد از جمله اینکه طبق قانون برنامه باید سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد برسد و اینکه سکو‌های بزرگ و موفق توسط نخبگان کشور شکل گرفته و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال، محدودیت‌هایی است که منجر به کاهش کیفیت اینترنت شده و کاهش کیفیت هم ناشی از محدودسازی‌هایی است که باعث از بین رفتن بخشی از ظرفیت شدت است.

نماینده دشتستان بیان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که برای حکمرانی در فضای مجازی، اتکای صرف به موضوعات فنی کافی نیست و مدیریت فضای مجازی را صرفاً به کار فنی نباید تقلیل دهیم.

وی ادامه داد: هاشمی با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان، گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه داد مبنی بر اینکه که ذیل شبکه ملی اطلاعات، تمرکز ویژه‌ای روی توسعه فیبر نوری شده و توسعه شبکه ثابت، اولویت وزارت ارتباطات است و قبل از اینکه دیر شود، باید شبکه فیبر نوری در کشور تکمیل شود.

رضایی اظهار کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره‌ای هم کرد به این مطلب که نگاه ما در فضای مجازی، رها کردن نیست، اما از این ظرفیت باید درست استفاده کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست سیاست مجلس ادامه داد: هاشمی به موضوع فیلترشکن‌ها هم اشاره کرد و گفت که ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این آسیب جدی وارد می‌کند و باید کاری کنیم که استفاده از وی پی ان و فیلترشکن در گوشی مردم کم شود. در این زمینه به سند ۳۲ بندی که در شورای عالی فضای مجازی نهایی اشاره شد که الان در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر موضوع توجه به محتوا و اثرگذاری در فضای مجازی هم تاکید کرد. درباره مقابله با اخبار جعلی هم گفت که این موضوع هم دنبال می‌شود تا تدبیر لازم برای آن اندیشیده شود.

رضایی ادامه داد: حمایت از پیام رسان‌های داخلی نکته دیگری بود که مورد تاکید وزیر ارتباطات بود؛ به موضوع مخابرات هم اشاره شد مبنی بر اینکه ما الان تعامل نزدیکی با شرکت مخابرات داریم و دارایی مخابرات را باید مولد کنیم، پروژه فیبر نوری هم با محوریت مخابرات جلو می‌رود و در بحث بازنشستگان مخابرات هم گفت که مسائل بخشی از بازنشستگان را حل کردیم و بخش دیگر هم ان شاءالله حل خواهد شد.

وی اظهار کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم نکاتی را در این جلسه گفتند؛ از جمله اینکه بر حمایت از پیام رسان‌های داخلی و همین‌طور تامین امنیت سایبری کشور تاکید کردند، بر حمایت از نخبگان و ظرفیت‌های بومی تاکید کردند، خواستار توسعه اینترنت روستایی شدند، خواستار رسیدگی به وضعیت نامطلوب شرکت مخابرات و توسعه خدمات مخابرات شدند، از ضعف امنیت فضای سایبر در کشور انتقاد کردند و به این نکته هم اشاره شد که برخی از آسیب‌هایی که ما دیدیم به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، به دلیل نداشتن و نبود امنیت سایبری در کشور بوده و مطالبه شد که وزارت ارتباطات، لایحه امنیت سایبری را به مجلس دهد. بر ممنوعیت خروج داده از کشور تاکید شد و همین‌طور بر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات.

*گزارش سردار معدنی درباره رزمایش سهند ۲۰۲۵

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به جلسه دیگر این کمیسیون با سردار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه برای گزارشی از رزمایش اخیر سهند ۲۰۲۵ که با حضور اعضای شانگهای برگزار شد، گفت: سردار معدنی بیان کرد که این رزمایش با همکاری سازمان شانگهای برگزار شد و با توجه به عضویت ایران در دولت شهید رئیسی در این سازمان، شانگهای سالانه رزمایش انجام می‌دهد و این بار این رزمایش در ایران انجام شد.

وی اضافه کرد: سردار معدنی اعلام کرد که قبلا رزمایش در کشور‌هایی مثل هند و چین برگزار شده بود و این بار ۱۰ کشور در این رزمایش با جمهوری اسلامی ایران همراهی و همکاری کردند. به کار‌ها و اقداماتی که پیش از رزمایش انجام شده نیز اشاره کرد که در نهایت منتهی به رزمایش با همکاری بخش‌های مختلف شد مبنی بر اینکه اهداف رزمایش سهند ۲۰۲۵، ارتقای سطح دانش نظامی، رسیدن به فهم مشترک از تروریسم، انتقال تجارب بین اعضای شانگهای بود و این رزمایش با حضور ۹ کشور عضو شانگهای و همین‌طور چهار مهمان که عربستان، عراق، عمان و آذربایجان برگزار شد و ۱۱۱ نفر از افسران امنیتی و نظامی کشور‌های خارجی در سطح بالا به این رزمایش آمده بودند، ۶۶ هیئت عالی رتبه در این رزمایش شرکت کردند و اولین عملیات صحرایی چند جانبه با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان شانگهای و با ماهیت مقابله با تهدیدات تروریستی اجرا شد.

وی گفت: سردار معدنی ۵ مرحله این رزمایش که به صورت واقعی برگزار شده بود، را توضیح داد مبنی بر اینکه عملیات پایش و شناسایی هوایی و سیگنالی، عملیات تهاجمی برای انهدام در آن سوی مرز، عملیات دفاع در مرز، عملیات تعقیب و انهدام گروه‌های تروریستی و عملیات تعقیب از جمله ۵ مرحله رزمایش سهند ۲۰۲۵ بود.

رضایی بیان کرد: سردار معدنی اشاره‌ای هم کرد به اقدامات نیروی زمینی سپاه در ایام جنگ ۱۲ روزه در دفاع از مراکز حساس و حیاتی کشور و بر آمادگی نیروی زمینی سپاه برای مقابله با تهدیدات تاکید کرد که ما در اوج آمادگی دفاعی هستیم، جمهوری اسلامی ایران مقتدر و آماده پاسخ به هر تهدیدی است و اجازه هیچ‌گونه شرارتی را نخواهد داد.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بالاتفاق از سپاه پاسداران و نیروی زمینی سپاه بابت برگزاری موفق رزمایش سهند ۲۰۲۵ و همین‌طور از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سپاه پاسداران و نیروی زمینی سپاه و فرماندهان و کارکنان و پاسداران آن در دفاع از کشور و در دفاع از مرز‌های کشور در مبارزه با تروریست و دشمنان ملت ایران تجلیل و قدردانی کردند.

رضایی خاطرنشان کرد: در بخش بعدی جلسه امروز هم محسنی ثانی، نماینده سبزوار و عضو کمیسیون امنیت ملی که اخیرا به همراه عراقچی، وزیر امور خارجه به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود، گزارشی از سفر وزیر امور خارجه به جمهوری آذربایجان و دیدار‌های وی در باکو با مقامات کشور جمهوری آذربایجان به اعضای کمیسیون ارائه کرد.