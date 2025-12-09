حادثه برای پنج معلم در کوهدشت

بر اثر خارج شدن خودرو ۴۰۵ از محور سه راهی کارخانه گچ به شهر کوهنانی یک معلم جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان انتقال یافتند.

ظهر امروز یک خودروی پژو ۴۰۵ که سرنشینان آن چند تن از معلمان آموزش و پرورش استان لرستان بودند و محور سه راهی کارخانه گچ به شهر کوهنانی دچار سانحه شد.

به گزارش تابناک؛ صدا و سیما در خبری نوشت:در این حادثه که بر اثر خارج شدن خودرو ۴۰۵ در محور کارخانه گچ کوهدشت رخ داد، متأسفانه یکی از معلمان جان خود را از دست داده و ۴ تن دیگر مصدوم شدند که از این میان یک نفر به جهت شدت جراحات به خرم‌آباد اعزام شده است. همچنین حال عمومی ۳ نفر از مصدومان رضایت‌بخش گزارش نشده است و روند درمان در حال انجام می‌باشد.

گفتنی است فرماندار کوهدشت بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، به‌صورت میدانی در بیمارستان حاضر شدند و ضمن بررسی روند درمان مصدومان، از خانواده‌های داغدار و فرهنگیان ابراز همدردی کرد.