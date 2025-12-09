مرور کامنت‌های کاربران نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها، هرچند متنوع، اما در چند محور اصلی قابل طبقه‌بندی است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پس از آنکه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی درباره موضوع «سیم‌کارت‌های سفید» اظهارنظر کرد و گفت: «دستور داده‌ایم، رفته‌اند آنهایی را که سفید بودند هم سیاه کرده‌اند تا بفهمند آنهایی که سیاه هستند چه بلایی سرشان می‌آید»، این موضوع به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل فضای مجازی تبدیل شد. خبرآنلاین نیز در نظرسنجی خود از کاربران پرسید: «به نظر شما باید سیم‌کارت‌های سفید قطع می‌شد یا سیم‌کارت همه مردم سفید می‌شد؟ چرا؟»

مرور کامنت‌های کاربران نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها، هرچند متنوع، اما در چند محور اصلی قابل طبقه‌بندی است.

۱. مطالبه عدالت و برابری اینترنتی

بخش اصلی نظرات کاربران بر محور «عدالت» شکل گرفته است. بسیاری معتقدند وجود دوگانه «سیم‌کارت سفید و سیاه» به‌خودی‌خود نوعی تبعیض ایجاد می‌کند و با وعده برابری و حقوق شهروندی ناسازگار است. در میان نظرات تأکید شده:

«قرار بود همه با هم برابر باشیم… اقلیت سفید در اینترنت و سهمیه‌ها و امکانات؛ اکثریت سیاه و محروم.»

کاربران این وضعیت را ناعادلانه و برخلاف روح نهج‌البلاغه و توصیه‌های اخلاقی دانسته‌اند. برخی نیز بر این باورند که مسئولان نباید در جایگاه «حاکم بر مردم» تلقی شوند، بلکه باید در کنار مردم و هم‌سطح آنان باشند.

۲. درخواست برای یکسان‌سازی دسترسی؛ یا همه یا هیچ

بخش دیگری از کاربران معتقدند که راه‌حل، یکسان‌سازی دسترسی است؛ یا اینترنت آزاد برای همه یا برای هیچ‌کس. در میان کامنت‌ها پرتکرار بود:

«سیم‌کارت سفید باید برای همه باشد یا هیچ‌کس نداشته باشد.»

«قدم اول همه سیاه؛ قدم دوم همه سفید. حداقل عدالت رعایت می‌شود.»

برای این گروه، اصل موضوع «حق برابر» است و از نگاه آنان، محدودسازی برای عموم و استثنا برای برخی، غیرقابل پذیرش است.

۳. انتقاد از فیلترینگ گسترده

شماری از کاربران تأکید کرده‌اند که مسئله اصلی فقط سیم‌کارت سفید نیست، بلکه ساختار فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی است. برخی نوشته‌اند:

«بحث فقط سیم‌کارت نیست، تمام اینترنت ایران باید سفید شود.»

«ما از افغانستان هم عقب افتاده‌ایم؛ خواسته مردم رفع کامل فیلترینگ است.»

این بخش از کاربران معتقدند که توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمی جامعه بدون اینترنت آزاد ممکن نیست و سیاست‌های محدودکننده باعث عقب‌ماندگی کشور می‌شود.

۴. نگاه مقایسه‌ای با کشور‌های منطقه

در شماری از نظرات، کاربران دسترسی به اینترنت در ایران را با کشور‌های همسایه مقایسه کرده‌اند.

یک کاربر نوشته:

«در عراق، ترکیه، عربستان اینترنت آزاد است. آیا مردم آنها صلاحیت دارند ولی ملت ایران نه؟»

این نظرات نشان‌دهنده نوعی نارضایتی از اختلاف سطح دسترسی به خدمات ارتباطی میان ایران و سایر کشور‌های منطقه است.

۵. ضرورت برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان

در میان کامنت‌ها دیدگاهی نیز دیده می‌شود که می‌گوید استفاده از سیم‌کارت سفید، برای کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند، نباید بدون پاسخ بماند. یکی از کاربران نوشته:

«فیلترینگ برای عموم باید برداشته شود، اما کسانی که خط سفید داشتند باید مدتی محروم بمانند تا سوءاستفاده‌ها جبران شود.»

این دیدگاه خواستار «تنبیه مدیران یا مسئولانی است که از امتیازات ویژه استفاده کرده‌اند» و در عین حال معتقد است که مردم عادی باید دسترسی آزاد داشته باشند.

۶. یادآوری وعده‌های انتخاباتی دولت

تعدادی از کاربران به وعده‌های انتخاباتی دولت درباره آزادی اینترنت، گسترش فضای باز سیاسی و عادی‌سازی دسترسی‌ها اشاره کرده‌اند.

در یکی از کامنت‌ها آمده است:

«دولت وعده داده بود؛ مردم هم اعتماد کردند. باید روشن بگویند مانع رفع فیلترینگ چیست.»

این دیدگاه بر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی دولت در اجرای وعده‌های خود تأکید دارد.