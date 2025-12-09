به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بمبافکن پنهانکار و راهبردی B-۲ نیروی هوایی آمریکا پس از آسیب جدی ناشی از خرابی ارابه فرود در سال ۲۰۲۱ و صرف حدود ۲۴ میلیون دلار هزینه، دوباره به خط مقدم خدمت بازگشته است، رویدادی که ظرفیت حمله دوربرد پنتاگون را تقویت میکند.
به گزارش خبرآنلاین، یک فروند از بمبافکنهای راهبردی و فوقپنهانکار نورثروپ گرامن B-۲ Spirit، پس از ۴ سال تلاش فنی فشرده، مجدداً به وضعیت پروازی فعال خود با نیروی هوایی ایالات متحده (USAF) بازگشت. این هواپیما که تنها ۲۰ فروند از آن در ناوگان آمریکا وجود دارد، در سپتامبر ۲۰۲۱ به دلیل خرابی سیستم هیدرولیک ارابه فرود سمت چپ، دچار آسیب جدی در ساختار بال و پوشش حیاتی جذبکننده رادار بر روی باند فرودگاه شد.
بازگشت این بمبافکن به خدمت، که ارزش تقریبی هر فروند آن ۲.۲ میلیارد دلار (به قیمت ۲۰۲۴) است، برای پنتاگون یک تقویت حیاتی در قابلیتهای تهاجمی خود محسوب میشود.
چالشهای مهندسی تعمیر پوشش پنهانکاری
فرآیند تعمیر این بمبافکن به دلیل طراحی پیچیده آن موسوم به «بدنه بال ادغام شده» (Blended-Wing Body) و استفاده گسترده از مواد کامپوزیت با چالشهای بیسابقهای روبهرو بود. تعمیر آسیبهای وارده به بدنه بال و لایههای پنهانکاری در تأسیسات پالمدیل نورثروپ گرامن، محل توسعه بمبافکن جایگزین B-۲۱، به دلیل حساسیت مواد به حرارت، نیاز به مهندسی بسیار دقیقی داشت.
مهندسان ناگزیر شدند تا تکنیکهای نوین تعمیر کامپوزیت را از سایر برنامههای شرکت وارد کرده و حتی یک قطعه بزرگ از پوسته کامپوزیتی بال زیرین را از یک نمونه آزمایشی B-۲ دیگر جدا و جایگزین بخش آسیبدیده کنند. در نهایت، هزینه این تعمیرات که در ماه مه ۲۰۲۵ به پایان رسید، تقریباً ۲۴ میلیون دلار اعلام شد.