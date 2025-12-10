افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن

شایعات درباره رابطه احتمالی کیت اوربان و جنیفر لوپز پس از جدایی‌های اخیر این دو هنرمند دوباره داغ شده است. طبق گزارش‌ها، جی‌لو بلافاصله پس از انتشار خبر جدایی اوربان از نیکول کیدمن با او تماس گرفته تا از او حمایت کند.

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ گفته می‌شود همین همراهی در شرایط سخت باعث شده این دو دوباره به یکدیگر نزدیک شوند؛ هرچند منابع نزدیک تأکید می‌کنند رابطه آن‌ها فعلاً دوستانه است.

اوربان و جی‌لو سابقه آشنایی طولانی دارند و سال‌ها پیش در برنامه American Idol کنار هم کار کرده‌اند. با این حال، تغییرات اخیر در زندگی شخصی اوربان سوژه گمانه‌زنی‌های تازه شده است.