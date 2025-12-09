تکذیب یک آگهی توسط سفارت روسیه در ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت روسیه در تهران روز سه‌شنبه و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخیرا افرادی سودجو در ایران با انتشار نامه‌ای در فضای اینترنت اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند. در این نامه، به مردان ۱۸ تا ۴۵ ساله پیشنهاد می‌شود که با نیرو‌های مسلح فدراسیون روسیه قراردادی برای خدمت در منطقه عملیات ویژه نظامی امضا کنند. براساس ادعای این نامه، مبالغ هنگفتی به امضاکنندگان قرارداد پرداخت خواهد شد.

طبق این اطلاعیه سفارت روسیه «رسما اعلام می‌دارد که این نامه و هرگونه نامه دیگری با محتوای مشابه جعلی بوده و ماهیت مجرمانه دارد. نه سفارت و نه هیچ یک از ساختار‌های رسمی کشور روسیه هیچگونه ارتباطی با این نامه ندارند.»

سفارت روسیه اعلام کرده است: در صورت دریافت هرگونه «نامه ادعایی از سوی سفارت»، اکیدا توصیه می‌شود مراتب را به نهاد‌های انتظامی ایران گزارش دهید.