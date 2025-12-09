میلی صفحه خبر لوگو بالا
برخی مدارس استان سمنان غیرحضوری شدند

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از غیرحضوری شدن برخی مدارس این استان در روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
برخی مدارس استان سمنان غیرحضوری شدند

به گزارش تابناک؛ قاسم شریفی در جمع خبرنگاران همزمان با بعد از ظهر سه شنبه در آموزش و پرورش سمنان از غیرحضوری شدن برخی مدارس استان سمنان در روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد و بیان کرد: این محدودیت بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران اعمال شده است.

وی افزود: فردا فعالیت‌های آموزشی و تربیتی تعدادی از مدارس به صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان درباره مدارسی که دست خوش اعمال محدودیت‌ها هستند، توضیح داد: غیر حضوری شدن مدارس به معنای تعطیلی آنان نیست.

شریفی توضیح داد: در شهرستان سرخه مدرسه حضرت سمیه (س) در شهرستان دامغان مدرسه ابتدایی حضرت رقیه (س) و نیاز‌های ویژه مادر، هنرستان دخترانه کوثر منطقه امیرآباد مدرسه کودکان استثنایی کوه زر و استثنایی ضمیمه دبستان امام محمد تقی (ع) در شهرستان میامی مدرسه بلال جهان آباد و دبستان ابن یمین فرومد (پایه چهارم و پنجم) غیرحضوری هستند.

وی افزود: شهرستان مهدیشهر دبیرستان دخترانه دوره دوم شهدا هنرستان پسرانه شهید کیپور، آموزشگاه نجم الدین، آموزشگاه ابتدایی یادگار امام (پایه ششم) در شهرستان سمنان هنرستان دخترانه فضیلت، هنرستان چمران، هنرستان شریعتی، هنرستان فامیلی، دبیرستان بایگان متوسطه اول، دبستان سردار سلیمانی، دبستان نبوت و دبستان ابن سینا غیرحضوری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: در شهرستان شاهرود: دبیرستان‌های نمونه دولتی الزهرا، فرزانگان دوره دوم، شهید بهشتی دوره دوم، زکریای رازی، امیرکبیر، دارالفنون، بشارت دبستان‌های فرهنگ، فجر، شهید فهمیده، امام زمان رویان، سمیه، شهید باکری و مولوی و میثاق غیرحضوری است.

شریفی افزود: در منطقه بسطام دبیرستان شهدا، دبستان ۷۲ تن، دبستان شهیدان نظریه، دبیرستان اولی الامر، دبستان عماریاسر، دبیرستان خیرخادمی، دبستان حضرت معصومه (س) دبستان ۲۲ بهمن و شهرستان آرادان دبستان ساره (پایه دوم و سوم) دبستان جواد الائمه (پایه اول، پنجم، ششم) دبیرستان تقوی (پایه هفتم) دبیرستان شرف (پایه دوازدهم انسانی) دبستان سمیه (پایه‌های اول پنجم و دوم) غیرحضوری است.

